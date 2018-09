Batet admet que les expressions del xat dels jutges "no són edificants" però defensa la seva professionalitat

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha admès que moltes de les expressions del xat de jutges "no són edificants" però ha posat l'accent en la seva professionalitat. "L'important dels jutges i magistrats espanyols és que actuen amb absoluta professionalitat i amb independència. El rellevant és el seu treball en l'àmbit professional", ha defensat en una entrevista a RNE. Preguntada per si el govern espanyol es planteja demanar explicacions pels missatges , Batet s'ha limitat a respondre que l'executiu de Sánchez respecta la feina que fan els jutges.

Batet ha afirmat que el xat dels jutges és "privat" i ha afegit que el contingut dels missatges s'han fet públics de manera "irregular" vulnerant el dret a la intimitat després assegurar que l'estat espanyol té un "molt bon poder judicial". Sobre la petició del president de la Generalitat, Quim Torra, de demanar la dimissió del president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, la ministra ha considerat que al Govern i als partits independentistes "els queda poc més que la gesticulació" i ha assegurat que el govern espanyol no ha de contribuir a aquesta "gesticulació i crispació". Per a Batet, seria bo que Torra fes una declaració institucional per parlar de les polítiques del seu executiu i ha lamentat que no tingui projecte de govern.

El dia després de les polèmiques declaracions del conseller Maragall en què apuntava que Batet, en el marc de la comissió bilateral, havia donat a entendre que es parlaria amb la fiscalia sobre els processats per l'1-O, la ministra de Política Territorial ha qualificat les paraules de Maragall "d'inadequades". "No sé si va ser una relliscada o un expressió errònia. El rellevant és que després va corregir les paraules. Eren absolutament falses", d'aquesta manera s'ha referit a un tuit posterior de Maragall en el qual el conseller diu que en la bilateral va quedar clar que el govern espanyol "té la responsabilitat de definir criteris sobre la política criminal més adequada per a cada període", tot i que Maragall va admetre que la ministra també va deixar clar que era impossible donar instruccions a una fiscalia concreta sobre un cas concret.

Batet ha defensat que els partits polítics saben que no poden demanar coses que el govern espanyol no pot fer perquè no és competència seva i perquè suposaria, segons la ministra, vulnerar la separació de poders. En canvi, Batet ha destacat que hi ha "marge" per negociar sobre com millorar la vida dels ciutadans i sobre la cooperació entre els executius. En aquest sentit, Batet ha detallat que s'han celebrat uns 20 reunions entre ministres i consellers i que s'han obert comissions sectorials per abordar temes concrets pendents.