Batet demana "coratge" a l'independentisme per "rectificar" i allunyar-se dels "sectors més radicals"

La ministra i candidat del PSC al 28-A, Meritxell Batet, ha demanat aquest dimarts "coratge" a l'independentisme per reprendre el "diàleg dins la llei" amb el govern espanyol. En una apel·lació velada a ERC, que el CIS apuntala com a guanyadora de les eleccions, la cap de llista socialista ha dit que l'independentisme "ha de superar la por a defraudar els sectors més radicals [...], ser honest amb els seus partidaris i rectificar".

Batet, que ha protagonitzat una conferència organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona a la Casa Llotja de Mar, ha estat molt dura amb el Procés i ha reivindicat la necessitat que es torni a engegar el diàleg entre governs per "tornar al pacte constitucional i entendre'ns dins d'aquest pacte". "El que busca el diàleg és millorar l'autogovern i la convivència", ha dit, tancant un cop més la porta a qualsevol tipus de consulta sobre la independència de Catalunya.

"L'autodeterminació no és ni legal ni possible ni desitjable, i el que cal no són projectes irreals ni fugides endavant", ha dit, cridant els partits a concentrar-se en "construir un acord que ens integri a tots" i no aprofundeixi en els "conflictes". Tot i tancar la porta al referèndum, que fins i tot ERC torna a portar ara al programa electoral, Batet ha dit que "no és veritat que no hi hagi marge per a l'acord", i ha afegit: "És mentida que hi hagi marge per a les opcions unilaterals, il·legals i de conflicte".

Fins que no hi hagi aquesta rectificació que Batet demana a l'independentisme, però, la candidata considera que els partits al Govern es desentenen de "buscar solucions" i que, per tant, poden portar a un nou "bloqueig" a la política espanyola. És per això que ha tornat a destacar la necesistat d'un govern socialista "fort" que no depengui dels pactes. Un govern que evitaria, ha insistit, un pacte entre PP, Cs i Vox.

La deriva "antisistema" de PP i Cs

Malgrat que les enquestes no donen majoria a la triple dreta, el PSOE defensa que està tot molt obert per poder contraposar-se als partits de Pablo Casado, Albert Rivera i Santiago Abascal. Al parer de Batet, els partits de la dreta "han assumit debat excloent" de l'independentisme i "han renunciat a la integritat, la integració i al diàleg dins la llei per entrar en dinàmiques de conflicte".

Després de retreure al PP i Cs que no hagin "frenat" Vox sinó que s'hagin "transformat" per competir-hi, ha alertat que aquestes dues formacions també busquen, com l'independentisme, la "ruptura de la Constitució"; en aquest cas, amb un "155 indefinit i sense base". "No podem assumir una dreta que acabi convertida en una força antisistema", ha dit Batet, assegurant que està en risc l'estat autonòmic, els drets i llibertats, la redistribució o la igualtat, entre d'altres.