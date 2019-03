Batet no tanca la porta a un pacte PSOE-Cs: "Nosaltres no establim vetos de partits"

La ministra de Política Territorial i candidata del PSC al 28-A, Meritxell Batet, ha assegurat aquest dimarts que els socialistes no establiran "vetos ni apriorismes" de cara als pactes postelectorals a l'Estat. Preguntada en una atenció als mitjans per un eventual acord PSOE-Cs, Batet ha assegurat que la voluntat és governar sense dependre de cap força política, però ha afegit que, arribat el cas, parlaran amb "totes les forces polítiques": "Nosaltres no establim vetos de partits".

Les declaracions de la cap de llista per Barcelona arriben després que el ministre i secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, digués aquest cap de setmana que és "preferible" pactar amb els d'Albert Rivera que amb els independentistes. L'alcaldable del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, va voler matisar dilluns aquestes paraules dient que els socialistes no volen "dependre de pactes que poden distorsionar" el seu missatge, i les paraules de Batet evidencien que tot dependrà dels resultats electorals i el context polític del moment.

La cap de llista per Barcelona, però, no s'ha estat de recordat que la formació d'Albert Rivera sí que ha establert un veto sobre el PSOE. "Cs ja ha escollit i ha quedat molt clara la seva preferència i posició ideològica [...]. Ha decidit pactar amb la dreta, ha posat un veto i la seva posició és diàfana", ha reflexionat. Agafant-se al que serà el seu principal missatge de campanya, ha insistit igualment que la diferència entre l'esquerra i la dreta "és més clara que mai", així com la del diàleg i la confrontació i el 155. El PSOE es reivindicarà com un bloc enfront del que agrupa, al seu parer, Cs amb el PP i Vox.

Inici de campanya a Santa Coloma i acte central a la Vall d'Hebron

Amb el missatge clar, la campanya del PSC de cara al 28-A arrencarà el dijous 11 de març, a les 19 hores, a Santa Coloma de Gramenet, en un míting en què Batet estarà acompanyada del primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta. Així ho expliquen fonts socialistes, com també que l'acte central de campanya tindrà lloc el 25 de març al pavelló de la Vall d'Hebron. El tancament de campanya serà a Barcelona, i les citades fonts apunten que podria celebrar-se a la mateixa seu del partit, al carrer Pallars.

Es preveu, a més, que Batet faci actes a les quatre capitals de demarcació el cap de setmana del 13-14 de març. El president espanyol i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, serà ja aquest diumenge de precampanya a Catalunya, concretament a Tarragona, i està previst que vingui durant la campanya –si bé encara no s'ha tancat cap visita concreta–. Tant en precampanya com en campanya el PSC també rebrà el suport de diversos ministres.