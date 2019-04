Batet, sobre els pactes postelectorals del PSOE: "Ara per ara no podem descartar res"

La candidata del PSC per al 28-A, Meritxell Batet, continua sense mullar-se en relació als possibles pactes del PSOE després de les eleccions. Els socialistes confien en aconseguir un resultat suficient per "governar sols", però eviten posar cap veto en campanya –a excepció del de l'extrema dreta de Vox–. "Ara per ara no podem descartar res, ha afirmat aquest dijous Batet en una entrevista a Catalunya Ràdio, preguntada per la possibilitat de formar govern amb Unides Podem. La mateixa reflexió és la que, implícitament, també fa amb Cs, però ha insistit: "Espero que l'estabilitat la tinguem nosaltres per pròpia força".

Pactes al marge, Batet ha defensat que el compromís del PSOE amb la reforma constitucional és "clar" malgrat que no s'expliciti al programa electoral per al 28-A. Les converses prèvies a qualsevol reforma de la carta magna, en tot cas, les ha circumscrit a la comissió de modernització de l'estat autonòmic del Congrés, en la qual no participen ni els partits independentistes, ni Podem ni el PNB. Batet ha reconegut que la solució a la crisi territorial "no és rapida ni senzilla". "No som ingenus", ha dit, però s'ha mostrat convençuda que el "punt de trobada" de totes les parts per resoldre el conflicte Catalunya-Espanya serà "reforç de l'autogovern".

Segons la ministra, el que ens estem jugant en aquestes eleccions és escollir entre "un govern que vol suspendre l'autonomia i derogar 'de facto' el títol vuitè de la Constitució [el que regula l'estat de les autonomies]", en referència a un eventual executiu del PP, Cs i Vox, i un altre, el dels socialistes, que aposta per mantenir el sistema autonòmic i aprofundir en la descentralització i l'autogovern.

Tot i carregar contra els postulats de l'extrema dreta i el fet que el PP i Cs en facin seguidisme, Batet ha defensat el criteri inicial ( després rectificat) de Pedro Sánchez de no assistir al debat de TVE si no hi havia Vox. Segons ha argumentat, era important sentir la "veu" d'una formació que està "marcant l'agenda" de tota la dreta espanyola i que "clarament estarà al Congrés".

Al llarg de l'entrevista, Batet també ha parlat d'immigració, i ha tret pit de les 50.000 persones rescatades pel govern espanyol al llarg del 2018. Ha admès, a preguntes de la periodista, que també hi ha hagut devolucions en calent, però s'ha escudat en el fet que només ha passat en casos en què "hi ha hagut violència" i "agents ferits". Amb tot, ha reivindicat l'objectiu de prioritzar l'actuació en origen i ha dit que, aquí sí, esperen comptar amb l'ajuda de Proactiva Open Arms.