Batet proposa que els catalans votin un acord polític amb "consens ampli" i descarta l'autodeterminació

Cop de porta a la petició que llençaven aquest dissabte des de Brussel·les Carles Puigdemont i Quim Torra. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, torna a negar un referèndum d'autodeterminació per a Catalunya i proposa que els catalans votin un "acord polític" amb "ampli consens" per solucionar la qüestió catalana. "Els partits polítics hem de fer un esforç previ de posar-nos d'acord i aconseguir una àmplia majoria. No es tracta d'empatar o comptar-nos els uns als altres, sinó d'aconseguir un consens ampli que representi el 80% o el 100% de la voluntat de la societat. Aquest acord és el que s'hauria de sotmetre a votació", apunta Batet en una entrevista a 'La Vanguardia'.

En aquest sentit, la ministra encarregada de preparar la Comissió Bilateral de teixir relacions amb la Generalitat deixa "molt clara" la posició del govern espanyol. "El nostre marc constitucional no permet la celebració d'un referèndum. La constitució és taxativa [...] i no concep que sigui possible un referèndum d'autodeterminació. Aquesta és la limitació legal evident i clara que tenim al nostre ordenament jurídic", manifesta Batet.

Així, frustra les aspiracions i les demandes que llencen aquest diumenge tant el president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, en una entrevista a l'ARA, com el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, que en la línia de l'expresident de l'ANC ha demanat al Parlament que vagi a la cambra baixa a reclamar un referèndum acordat aprofitant que l'independentisme mai havia tingut tanta força.