Batet rebutja incloure el dret a l'autodeterminació en la reforma de la Constitució

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha rebutjat aquest diumenge incloure el dret a l'autodeterminació en la reforma de la Constitució que proposa el PSOE. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Batet ha argumentat que plantejar-ho és "no entendre a què responen les constitucions". "Un estat neix amb voluntat de perdurar, el que no fa és posar en els textos constitucionals elements que suposin la destrucció de l'estat", ha apuntat.

La ministra ha reiterat que no hi ha cap constitució europea o del món occidental que inclogui aquest dret. I ha apuntat, en aquest sentit, que quan es va crear la Constitució dels Estats Units alguns van plantejar incloure-hi el dret a l'autodeterminació, però els federalistes van respondre que això era "tant com posar una bomba de rellotgeria en el cor mateix del sistema".

D'altra banda, tampoc ha considerat que sigui un "tema prioritari" abordar la qüestió de la monarquia. Quan li han preguntat pel paper del rei, ha remarcat que quan el PSOE planteja una reforma constitucional és per incorporar a la carta magna nous drets fonamentals que ara estan consolidats però no quan es va votar la Constitució el 1978. Sobre una hipotètica votació al voltant de la monarquia, ha apuntat que el que s'hauria de votar és la totalitat del nou text de la Constitució.