Batet assegura que el diàleg amb Catalunya "seria més senzill" sense presos, però "respecta" les decisions judicials

Meritxell Batet admet que el diàleg amb Catalunya "seria més senzill si no hi hagués gent a la presó", però insisteix en què el govern espanyol "respecta" les decisions que prenen els tribunals espanyols. "Això és una decisió que pren el poder judicial i nosaltres respectem", ha defensat en una entrevista a RAC1. Batet ho ha dit dos dies després que el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, assegurés que "personalment" era partidari que els líders independentistes estiguessin en llibertat provisional. En una entrevista a Onda Cero, Borrell s'ha refermat en aquestes paraules però ha recordat que el jutge instructor és "independent" i ha dit que entén que "no li semblessin suficients altres mesures cautelars perquè hi va haver cinc persones que es van fugar". De fet, Borrell considera que Puigdemont possiblement és "qui més va contribuir a la presó preventiva" dels polítics empresonats.

Batet també s'ha referit a les paraules de Borrell, en què va assegurar que Catalunya era una nació. Per la ministra, el territori català és una "nació cultural", però no amb un caràcter polític que això es tradueixi en tenir un estat propi. Unes paraules que també ha repetit el ministre d'Exterior, Josep Borrell, en una entrevista a Onda Cero, on ha matisat les paraules d'aquesta setmana a la BBC. "És una nació sociològica, una nació cultural que té un sentiment d'identitat col·lectiva però no és una nació política que és la base d'un estat". En aquest sentit, ha assegurat que "en el món hi ha moltes més nacions que estats".

"No hi pot haver cap acord sobre la independència"

L'endemà del rebombori que va generar la moció sobre el diàleg que havien pactat el PSOE i el PDECat i que el Partit Demòcrata va acabar retirant, la ministra de Política Territorial i Administracions Públiques, Meritxell Batet, ha insistit que el diàleg entre el govern espanyol i el català s'ha de fer dins la llei. En aquest sentit, ha assegurat que es "pot parlar" d'independència, però ha avisat que "no hi pot haver un acord en aquesta matèria".

En una entrevista a RAC1, Batet ha retret al PDECat que retirés la moció sobre el diàleg –pactada amb els socialistes– i ho ha atribuït al fet que els partits independentistes no vulguin "sortir de l'excepcionalitat". "Respectar els acords és important", ha afirmat. La ministra, a més, ha burxat en la manca de full de ruta compartit entre el PDECat i ERC: "És preocupant que s'evidenciï que no hi ha un rumb concret ni una voluntat de diàleg per sortir de l'excepcionalitat".

"Saben que en l'ordenament jurídic no està permès un referèndum d'autodeterminació", ha defensat. Per a la ministra, el govern espanyol "no pot permetre's plantejar-se un referèndum d'autodeterminació perquè l'ordenament jurídic no ho permet". "Hem de treballar en la línia de refer consensos que s'han perdut", ha afegit. Batet, a més, considera que un referèndum d'autodeterminació no és la solució al conflicte català: "Ja ens hem comptat en múltiples eleccions i referèndums il·legals i l'independentisme no arriba al 50%". "Comptar-nos no resol el problema, els partits polítics hem de fer l'esforç de trobar nexes d'unió que permetin representar una majoria qualificada de la societat", ha afirmat Batet.

El PDECat i ERC neguen discrepàncies i culpabilitzen el PSOE

El PDECat i ERC han volgut tapar qualsevol discrepància entre els dos grups i tant el diputat republicà al Congrés Joan Tardà com la vicepresidenta del Partit Demòcrata, Míriam Nogueras, han apuntat al PSOE com a responsable que la moció sobre el diàleg no hagi tirat endavant. "Ahir el senyor José Zaragoza va dir que es podria parlar de tot menys d'independència, en comptes de presentar-se amb un bisturí es va presentar amb una destral", ha retret Tardà al diputat del PSC a la cambra baixa. Segons el diputat republicà, fa unes setmanes ERC va pactar amb el PSOE obrir un diàleg "sense traves" amb Catalunya i ahir, per a Tardà, els socialistes van trencar aquest acord.

El dirigent republicà ha assegurat que no han tingut "en cap moment ganes de fer mal al PDECat". ERC va anunciar a mitja tarda d'ahir que no donaria suport a la moció, sinó que s'abstindria. Això va provocar que el PDECat finalment decidís retirar el text. Nogueras ha defensat aquesta decisió i ha assegurat que qui va fer el "ridícul" ahir va ser el PSOE. La vicepresidenta del PDECat ha assegurat que la moció sobre el diàleg era un primer "intent de referèndum d'autodeterminació". "Nosaltres el diàleg ens el prenem seriosament, no som aquí per blanquejar ningú, quan tinguin ganes de parlar del que a nosaltres ens interessa, estarem aquí asseguts", ha afirmat la dirigent del PDECat, que ha criticat que "es posi el focus" sobre els independentistes i no sobre el PSOE.