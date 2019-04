Batet, sobre la dreta i l'independentisme: "Acorden votar junts per fer mal a la gent"

La ministra i candidata del PSC a les eleccions generals, Meritxell Batet, ha recriminat aquest dissabte als partits de dretes i als independentistes que "simplement acorden votar junts per fer mal a la gent". Així, ha citat la reforma laboral o l'amnistia fiscal com a casos que demostrarien aquesta tesi, i ha assegurat que només poden sortir dos governs de les eleccions generals: el de Pedro Sánchez o el que resulti d'un pacte de les dretes.

En el seu discurs davant del consell nacional del PSC, Batet ha recordat les intervencions dels candidats a les eleccions generals per Barcelona en el debat organitzat dimecres per 'La Vanguardia', en què, segons la ministra, va quedar clar que "només hi ha una proposta per a Espanya": la del PSC, ja que els altres partits estan instal·lats en la confrontació, segons ha dit.

"Les dues candidates de les dretes només van voler parlar del conflicte català", ha assenyalat sobre Inés Arrimadas (Cs) i Cayetana Álvarez de Toledo (PP). Ha acusat aquests dos partits de representar una involució per al país i d'utilitzar la unitat d'Espanya per atacar el PSOE, "com el govern de Quim Torra utilitza la bandera per tapar la seva absoluta inacció".

"Uns diuen que estimen molt Catalunya, però s'obliden dels catalans. Els altres diuen que estimen molt Espanya, però al final s'obliden dels espanyols", ha dit, en referència a la negativa d'independentistes i partits de dretes a aprovar els pressupostos del govern de Sánchez. No obstant això, la ministra ha assegurat que el PSC té "contrincants polítics, però no enemics", i ha anunciat que durant la campanya electoral recorrerà Catalunya per mobilitzar l'electorat i així impedir que les dretes obtinguin majoria.

Batet també ha advertit que una victòria del PP, Cs i Vox suposaria una reedició nacional del pacte de les tres forces a Andalusia, on hi ha hagut "purgues de funcionaris", rebaixes d'impostos i un intent d'eliminar el finançament contra les polítiques de lluita contra la violència de gènere, segons ha manifestat. També ha acusat Cs de ser la crossa del PP i d'haver participat en la "foto de la vergonya de Colom" tot i haver-se presentat com un partit renovador, i ha emplaçat els partits independentistes a aclarir quin paper exerciran a les cambres legislatives.

"Els que no entenen Espanya són ells", ha dit, després de recordar que el suport a la independència va pujar 24 punts percentuals durant el mandat de Mariano Rajoy, i ha acusat el seu govern de no haver fet res per les pensions, la dependència, l'educació , la funció pública, l'atur o la pobresa energètica.

La intervenció de Batet ha acabat amb la presentació del seu cartell per a la campanya electoral, que segueix el mateix format que el de Sánchez: un primer pla de la ministra en blanc i negre amb el lema 'Fes que passi'. Després del discurs, el consell nacional socialista ha celebrat una sessió a porta tancada en què s'han debatut diverses qüestions relatives a l'estratègia del partit en les pròximes eleccions.