Batlle va deixar els Mossos per si havia de facilitar l’1-O

L’ex director general dels Mossos d’Esquadra Albert Batlle, que va dimitir en arribar Joaquim Forn a la conselleria d’Interior, a finals de juliol, va explicar ahir davant el jutge Pablo Llarena que va renunciar al càrrec perquè s’entrava en una “nova fase política”. Segons fonts de les defenses presents en l’interrogatori, Batlle, que declarava com a testimoni en la causa per rebel·lió que Llarena instrueix al Tribunal Suprem, va evocar algunes entrevistes i intervencions de Forn en mitjans de comunicació en les quals assegurava que la policia catalana facilitaria el referèndum de l’1 d’octubre. Tanmateix, l’antecessor de Pere Soler al capdavant dels Mossos va deixar clar que no va rebre cap pressió política de ningú i va subratllar que els operatius policials sempre els dissenyen els professionals, al marge dels càrrecs polítics.

Ahir també va declarar com a testimoni l’exconseller d’Empresa Jordi Baiget, que va considerar una “irresponsabilitat” intentar celebrar un referèndum sense acord amb l’Estat. Tal com va explicar al jutge, el seu “temor” a un possible escenari de desobediència el va portar a expressar dubtes sobre la deriva del Procés en una entrevista a El Punt Avui, que va desembocar en la seva destitució per “falta de confiança”. Baiget va destacar, però, que l’objectiu del Govern era fins al final intentar el diàleg amb l’Estat. L’exconseller va respondre durant l’interrogatori que no coneix el document Enfocats i que no li constava que Josep Maria Jové, ex número 2 de Vicepresidència, fos un dels coordinadors de l’1-O. El relat dels fets es basa en bona part en reunions detallades en una agenda de Jové intervinguda el 20 de setembre al seu domicili.

Avui Llarena rep com a testimoni el coronel de la Guàrdia Civil i coordinador de l’operatiu de l’1-O, Diego Pérez de los Cobos.