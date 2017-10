Bescansa critica que Podem “només” parli als independentistes

Dissidències a Podem pel seu posicionament sobre Catalunya. Mentre que el bloc monolític del PP, el PSOE i Ciutadans s’ha significat molt en contra de l’independentisme, la formació lila es manté equidistant i, tot i rebutjar la DUI, centra les seves crítiques en la inacció de Mariano Rajoy. Ahir l’exdirigent Carolina Bescansa va retreure a la direcció de la formació lila les contínues picades d’ullet al sobiranisme, en lloc d’incidir en el projecte polític per a l’estat espanyol. “M’agradaria un Podem que parlés més als espanyols i no només als independentistes”, va etzibar la diputada, allunyada dels òrgans de decisió del partit en prendre distància respecte a Pablo Iglesias.

Les declaracions de Bescansa, una de les cofundadores de Podem i estretament lligada al secretari general en els inicis de la formació, van arribar després que la direcció l’apartés de la comissió constitucional del Congrés, que serà clau en els pròxims mesos si s’ha d’abordar una possible reforma de la carta magna. Dimarts el grup parlamentari va decidir substituir-la per la portaveu a la cambra baixa, Irene Montero, que va justificar que els membres del grup de treball havien de ser membres escollits pels inscrits al partit i, per tant, membres de la direcció.

Bescansa no va voler vincular directament el seu punt de vista discordant amb el discurs oficial respecte a Catalunya i el seu relleu, però en declaracions als passadissos del Congrés va admetre que “tothom sap” que a ella li agradaria un Podem que “li parlés més a Espanya”. Una opinió que, va apuntar, comparteix molta gent dins de la formació. Al seu parer, la línia que segueix Iglesias -responsabilitza el govern espanyol de no seure a dialogar amb Puigdemont, tot i recelar de la DUI- no s’entén fora de Catalunya i considera que Podem està oblidant que és un partit d’arrel espanyola. A més, va voler deixar clar que els portaveus del subjecte polític no han explicat prou que no defensen “una declaració d’independència de Catalunya, ja sigui per la via unilateral o per la via bilateral”.

L’opinió de Bescansa també va rebre el vistiplau d’un altre dels cofundadors de Podem, Luis Alegre, que en una intervenció a la Cadena SER va expressar el seu desig perquè el posicionament de Bescansa fos “general” i va celebrar que es “reactivi” el debat dins la formació. Segons Alegre, després de l’assemblea de Vistalegre II, en què la llista d’Iglesias es va imposar per sobre de la d’Errejón, aquesta “pluralitat va quedar reduïda”. L’ex secretari general de Podem a Madrid va donar suport a Errejón, mentre que Bescansa es va declarar “insubmisa de l’eix Iglesias-Errejón”, fet que la va descartar per obtenir cap càrrec orgànic.

El projecte de Podem “sedueix”

Les manifestacions públiques de Bescansa no van agradar a la direcció de Podem, per bé que Pablo Iglesias va assegurar que “respecta” la seva tesi. El líder de la formació va defensar que el “projecte per a Espanya” que té Podem “no és agressiu i sí que sedueix”. En declaracions als mitjans, va subratllar un punt de vista sobre l’Estat que “reconeix la plurinacionalitat”, cosa que, segons Iglesias, “forma part de l’essència del que és ser espanyol”.

La primera a reaccionar a les paraules de Bescansa, però, va ser Irene Montero, que es va queixar que obrís la polèmica en públic. “D’aquestes coses en parlem a les reunions i no als mitjans”, li va recriminar la portaveu al Congrés. En declaracions als passadissos de la cambra baixa va tornar a recordar que les places a la comissió pertoquen als representants de les confluències de Podem i als membres de la direcció. “Cadascú respecta a la seva manera el que ens demanen els inscrits”, va afirmar Montero.

Encara amb la incògnita de si es poden produir ferides més profundes a Podem per la qüestió catalana, les primeres crítiques dins del partit se sumen a les que existeixen dins el grup parlamentari d’Units Podem al Congrés. El líder d’Esquerra Unida, Alberto Garzón, s’ha encarregat en els últims dies de marcar perfil propi i s’ha mostrat bel·ligerant amb Carles Puigdemont, a qui va titllar d’“irresponsable” en no aclarir en la resposta al requeriment del govern espanyol que no va declarar la independència.