260x366 El Bigotes: el marit de Cospedal “deixava anar la morterada” / JAVIER LIZÓN / EFE El Bigotes: el marit de Cospedal “deixava anar la morterada” / JAVIER LIZÓN / EFE

Álvaro Pérez, el Bigotes, continua ampliant el llistat de càrrecs i col·laboradors del Partit Popular a qui acusa de pràctiques corruptes. Durant la seva compareixença aquest dimarts en la comissió de justícia del Congrés de Diputats que investiga el presumpte finançament irregular del PP, el Bigotes es va preguntar per què Ignacio López del Hierro -marit de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal- i l’exgerent dels populars gallecs Ángel Piñeiro -“amic del senyor Rajoy”- mai han declarat pels papers de Bárcenas quan ells sí que apareixen en les anotacions i “deixaven anar la morterada”. Acostumat a l’histrionisme, el Bigotes es va mostrar indignat per l’absència de López del Hierro i de Piñeiro en la comissió del Congrés i en la causa judicial que investiga la caixa B del PP, tenint en compte que consten com a donants “nou, deu i fins a onze vegades” en la presumpta comptabilitat paral·lela de l’extresorer de la formació.

L’excap d’Orange Market, que fa un mes va assenyalar Francisco Camps davant el jutge, també va criticar els mitjans per fer “mutis” i “no dir ni piu” sobre López del Hierro i Piñeiro. “Resulta que als que més apareixen en els papers de Bárcenas no se’ls veu enlloc”, es va lamentar. També va denunciar la parcialitat dels poders de l’Estat: “Jo no veig justícia igual per a tothom, entre altres coses perquè el cunyat del rei està passejant al voltant del llac amb els seus fills a Ginebra i jo soc aquí”.

Relació “cordial” amb Rajoy

Preguntat per una carta que li va enviar a Mariano Rajoy per intentar cobrar un deute del PP amb empreses de la Gürtel, el Bigotes va defensar que la relació amb el president espanyol va ser de “feina i cordial”, i que la missiva la va enviar perquè Rajoy era “qui manava”. “Seria un miserable si digués que amb Rajoy hi he tingut una relació per parlar de preus d’actes; mai a la vida”, va assegurar.

A qui sí que va acusar va ser als empresaris que fa unes setmanes van confessar els pagaments al PP valencià en el judici a l’Audiència Nacional. El Bigotes va afirmar que acceptaven aquest mètode de facturació “amb alegria i felicitat”. “No n’he vist plorar cap. ¿Els ha vist al judici? Hi han arribat, ja ho tenien tot pactat, han parlat i han marxat”.