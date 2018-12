Les bases de Bildu i el BNG aproven formar coalició amb ERC a les europees

Les bases d'EH Bildu han decidit, per unanimitat, concórrer a les eleccions europees en coalició amb ERC i BNG i, a més, "seguir negociant amb la resta de les forces sobiranistes i republicanes en aquesta mateixa direcció", segons ha explicat l'europarlamentari i candidat al Parlament europeu en els comicis de maig, Josu Juaristi. En una assemblea general que va tenir lloc divendres a la tarda a Sant Sebastià, les bases d'EH Bildu van acordar "un mandat que demana tancar, en el menor espai de temps possible, un acord de coalició" amb ERC i BNG i "també amb les forces sobiranistes d'Astúries, Aragó i Canàries". L'europalamentari abertzale ha explicat que l'objectiu és "anar a Europa per reforçar llaços amb les forces progressistes europees i, molt especialment, la cooperació i el treball en comú de les nacions sense estat, de cara a Madrid i París, i de cara a Brussel·les, on el treball diplomàtic és la nostra funció principal".

Així mateix, les bases del BNG han aprovat avui concórrer en coalició amb ERC i EH-Bildu a les eleccions europees de l'any vinent, segons ha anunciat la líder de la formació nacionalista gallega, Ana Pontón. En declaracions a un grup de periodistes al final del consell nacional en què s'ha aprovat la decisió, Pontón ha afirmat que "la millor manera de defensar els interessos de Galícia és anar en una coalició amb altres forces amb les que compartim criteris com el republicanisme, la defensa de Galícia com a nació sense Estat i el dret dels pobles a decidir".

Pontón ha assegurat que aquestes són "les receptes que poden fer que aquest país avanci" i ha considerat que a Espanya hi ha una "involució democràtica" en què "es persegueixen idees i no s'accepta la pluralitat". La portaveu nacional del BNG ha destacat que la proposta d'aquestes "tres nacions sense Estat" va tenir un "amplíssim suport per part de les bases" i el consell nacional, el màxim òrgan de la seva formació, "l'ha ratificat avui per unanimitat". Pontón ha anunciat que l'eurodiputada Ana Miranda, que ha acudit a la reunió a la capital gallega, encapçalarà les llistes del BNG en aquesta coalició d'esquerres i de formacions nacionalistes gallega, catalana i basca per als comicis de l'any que ve per elegir els representants al Parlament Europeu.

Els tres partits es van reunir fa dues setmanes a Galícia per ultimar els detalls de la candidatura unitària amb què es presentaran a les pròximes eleccions europees després de mesos de reunions per organitzar la llista que encapçalarà Oriol Junqueras. "Les esquerres amb les esquerres i els altres amb els altres", va apuntar en una entrevista a la cadena SER el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, cosa que certificava el no dels republicans a la proposta de Carles Puigdemont d'anar de segon de Junqueras a les eleccions europees i remarcava que les negociacions ja estaven molt avançades entre les tres formacions nacionalistes.