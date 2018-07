Bonvehí demana "unitat d'acció" al PDECat i reserva un "rol important" per a Nogueras a Madrid

El flamant president del PDECat, David Bonvehí, ha fet aquest dilluns una crida a la "unitat d'acció" al partit a de la primera reunió de la nova executiva. Així ho ha explicat ell mateix a la roda de premsa posterior, on ha avançat que reserva un "rol important" per a Míriam Nogueras, nova vicepresidenta de la formació, al grup parlamentari al Congrés. No ha concretat, però, quin serà aquest rol.

"Em sembla que Nogueras ha de tenir un rol important en la política de l'Estat però he demanat a direcció executiva que, abans d'adoptar un acord, volia parlar amb tots els diputats i senadors, així que no hem pres cap decisió en concret", ha explicat. Sí que ha deixat clar, però que ell i Nogueras assumiran les funcions executives del partit i que no nomenarancap subtitut per a Marta Pascal en el càrrec de coordinadora general. Bonvehí no ha concretat si la dirigent Maria Senserrich continuarà com a portaveu, però ha expressat la seva "total confiança" en ella.

El president del Partit Demòcrata s'ha mostrat convençut que les trenta persones de la nova direcció "aportaran la seva capacitat i manera de veure les coses en un partit divers, plural i amb diferents accents" i que la "suma del treball" de totes elles serà "positiva". Amb tot, ha constatat la "tota predisposició" de l'executiva a "enfortir el partit" de cara als mesos que vindran. Al seu parer, cal "un partit fort al servei de la unitat que proposa la Crida [Nacional per la República]". "En aquest moment trasncendental país, ens abocarem a titol individual en aquest moviment transversal", ha dit.

Bonvehí ha aprofitat per carregar contra la decisió de l'Audiència Nacional d'investigar el PDECat en el marc del cas 3%. El president del la formació hereva de CDC ha assenyalat que el Partit Demòcrata ha tingut una "gestió econòmica i comptable absolutament diferenciada de Convergència", i confia que confia que aviat s'allunyi "l'ombre de dubte" sobre un partit que és "nou, transparent, net i que no es mereix que algú el vulgui embrutar".