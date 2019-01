Bonvehí (PDECat), sobre els pressupostos: "En una situació normal, aprovaríem els comptes de Sánchez"

Amb el vistiplau de l'expresident Carles Puigdemont, la direcció del Partit Demòcrata (PDECat) reiterava ahir des de Waterloo el seu 'no' a la tramitació dels pressupostos estatals. I tot i que en les últimes setmanes la direcció havia evidenciat discrepàncies pel que fa al posicionament respecte als comptes de Pedro Sánchez, aquest dimarts els dirigents demòcrates han fet un front comú.

"Avui, dimarts 15 de gener, nosaltres presentarem l'esmena a la totalitat". Amb aquesta rotunditat s'ha expressat el president del PDECat, David Bonvehí, que ha confirmat el 'no', per ara, de la formació als comptes de Sánchez. Ara bé, des dels micròfons d''El món a RAC1', el dirigent demòcrata ha condicionat el suport als pressupostos a dues premisses. D'una banda, la conformació d'una taula de diàleg bilateral entre l'executiu espanyol i el Govern. Una taula que, ha dit, "no pretenem que ja hagi pres les decisions finals". "Sabem que això és lent i que va per llarg", ha admès. De l'altra, els demòcrates exigeixen al govern de Sánchez "garanties per al compliment dels acords que s'adoptin". Malgrat aquestes demandes d'ahir després de la reunió executiva a Bèlgica, Bonvehí ha admès que, "en una situació normal", el PDECat aprovaria els pressupostos de Sánchez. I ha matisat: "No puc abstreure'm de la situació actual", en referència als presos polítics i els exiliats.

En uns termes similars, tot i que més contundents, s'ha expressat la vicepresidenta del partit, Míriam Nogueras, a 'Els matins' de TV3. "Hi ha moltes promeses i gesticulacions, però no s'ha concretat res", ha lamentat Nogueras. I ha etzibat a Sánchez: "Paga per avançat i començaré a creure que has canviat". En aquest sentit, la vicepresidenta del PDECat ha afirmat que des del seu partit ja van fer "un vot de confiança" i que si ara "el govern de Pedro Sánchez cau, és perquè no ha fet gestos polítics amb Catalunya".



Malgrat les desavinences mostrades els últims dies, des del grup parlamentari demòcrata a Madrid també han mostrat sintonia amb la direcció nacional. El secretari d'organització, Ferran Bel, ha volgut treure ferro a la polèmica amb Nogueras i ha indicat que les discrepàncies eren "per les formes", ja que el partit encara no havia pres cap decisió. Així, tant Bel com Nogueras han defensat la necessitat d'engegar un diàleg amb "figures neutrals". "Tenint en compte la desconfiança entre els dos governs, cal que les converses estiguin acreditades per algú neutral", ha reflexionat el secretari.





Estratègia per a les municipals

En clau municipal, la vicepresidenta del partit ha descartat substituir Elsa Artadi al Govern –en cas que la consellera de Presidència decidís finalment concórrer a les municipals barcelonines– i ha confirmat que es presentarà com a alcaldable a l'Ajuntament de Mataró.



Pel que fa als comicis europeus, ni el president ni la vicepresidenta del partit no han volgut confirmar la candidatura de Jordi Turull, tot i que Nogueras ha afirmat que compten "amb Lledoners". En aquesta línia, Bonvehí ha reconegut que "Turull seria un bon candidat", tot i que "haurà de passar pels processos democràtics interns". I aquest procediment no s'efectuarà fins al febrer.

Bonvehí, a més, ha donat més detalls sobre la participació dels demòcrates a les europees i ha explicat que, finalment, "iniciaran tràmits per formar coalició amb el PNB". La seva intenció, però, és "explorar altres partits nacionalistes per si volen sumar-se a la coalició".

Unitat independentista

"Crec que l'independentisme no té la unitat estratègica que hauria de tenir", ha sentenciat Bonvehí. Malgrat que, considera, "hi ha punts de coincidència" en la denúncia del que ha passat de cara al judici, el president del PDECat admet que "s'han fet unitats estratègiques concretes". En aquest sentit, insta els partits sobiranistes a fer "més reflexió interna per veure com s'avança".

D'altra banda, sobre la Crida, el demòcrata ha expressat que, si finalment "es conforma com a actor polític", té la responsabilitat "d'explorar fórmules per veure si un encaix entre les dues formacions és possible". Ara per ara, però, Bonvehí conclou que el seu deure és "presentar a eleccions futures" el Partit Demòcrata.