Bonvehí censura la crítica pública de Pascal

Dos dies després que Marta Pascal critiqués obertament la seva gestió i obrís la porta a fer un nou partit, l’actual president del PDECat, David Bonvehí, li va demanar ahir que faci aquestes reflexions en els organismes interns. Bonvehí, que va ser la mà dreta de Pascal quan ella era coordinadora general, va descartar una escissió al PDECat i va negar que estigués “sotmès” a l’expresident Carles Puigdemont -tal com havia afirmat Pascal-. “Puc tenir molts defectes, però això no em defineix”, va afirmar en una entrevista a Catalunya Ràdio. A parer seu, encara que hi ha “matisos” sobre l’estratègia a seguir dins el PDECat. Va dir que les decisions al partit s’han pres per “majoria àmplia” i va defensar la fórmula de JxCat per als comicis.

Malgrat les declaracions de Pascal, Bonvehí va descartar obrir un expedient a l’excoordinadora general i va afirmar que des del partit es volia parlar “a fons” amb ella. Paral·lelament, però, a Els matins de TV3 Pascal reiterava les idees que ja havia expressat a La Vanguardia. “Una nova formació és una opció, però no caldria si el PDECat fos un espai de centre”, va afirmar. Pascal va insistir que una part de l’electorat tradicional de CiU se sent “orfe” perquè vol un camí “pausat” cap a la independència. Segons ella, la “generositat” del PDECat amb la visió de la política de Puigdemont -que considera de “bloqueig”-“ja és una mica massa”, i va afegir que comparteix l’objectiu polític amb l’expresident, però no les maneres de fer. Tot i que les paraules de Pascal poden ser compartides pel sector moderat del partit, diverses fonts critiquen el moment escollit. Al territori, afegeixen, els alcaldes no han rebut bé una nova crisi interna abans del cicle electoral.