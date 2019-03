Bonvehí comunica al consell nacional del PDECat que es dona 48 hores més de marge amb JxCat per l'acord del 28-A

El consell nacional del PDECat està reunit de forma extraordinària aquest dijous el vespre a l'Hospitalet de Llobregat per abordar la candidatura de les eleccions generals del 28 d'abril, malgrat que a hores d'ara encara no s'ha arribat a un acord definitiu amb JxCat. De fet, segons fonts del partit, David Bonvehí ha dit que es donen 48 hores més de marge per intentar tancar-lo de forma definitiva i ha tornat a situar una trobada dels quadres del partit aquest dissabte per ratificar-ho.

Segons fonts del partit, Bonvehí ha començat la seva intervenció -en tancat- explicant les darreres converses, remarcant l'"excepcionalitat del moment" i demanant "comprensió" a la formació. Les negociacions d'aquests dies han estat pilotades, per part del PDECat, per la vicepresidenta, Míriam Nogueras, el fins ara diputat al Congrés Ferran Bel i el mateix Bonvehí.

L'expresident Carles Puigdemont també ha intervingut al consell nacional i ha assegurat que les negociacions "van en la bona direcció", a més d'apel·lar a l'"esperit" del 21 de desembre per fer les llistes del 21 de desembre.

Bonvehí també ha fet autocrítica per com s'han desenvolupat el calendari d'elecció de candidats del PDECat al 28-A, ja que es van convocar les primàries de forma urgent el cap de setmana perquè es preveia poder presentar la candidatura definitiva diumenge passat -ha dit. Finalment, però, no va ser possible perquè l'acord amb JxCat no va arribar.

Crítiques en el torn obert als consellers nacionals: "pactes als despatxos"

Després de la intervenció de Bonvehí i Puigdemont, ha arribat el torn obert dels consellers nacionals. Segons fonts de la formació, diverses veus han expressat reticències per la possibilitat de "tornar a quedar en minoria" dins la candidatura, com va passar el 21-D. Alhora, però, Joan Maria Piqué, conseller nacional, ha pres la paraula per reivindicar que "l'alineació" de tot l'espai: el PDECat, JxCat i la Crida és "molt potent".

La defensora de l'associat ha pres la paraula per criticar la manera com s'han convocat les primàries del partit -es va deixar poc més d'un dia per presentar-se- i es van escollir amb assemblees extraordinàries dissabte passat. El candidat a l'alcaldia de Badalona, David Torrent, que ja va presentar una llista alternativa al congrés del juliol per com es va elaborar la llista oficial per la direcció, ha titllat de "pacte de despatxos" les negociacions d'aquests darrers dies.