Bonvehí admet diferents opinions dins la direcció del PDECat sobre la Crida però garanteix "l'encaix"

Després de la presentació de la Crida a Manresa, el PDECat ha mantingut aquest dilluns una executiva en què s'ha abordat l'encaix del partit al nou espai polític de Carles Puigdemont. El president del partit, David Bonvehí, ha admès que hi ha "diferents opinions" dins la direcció sobre com abordar aquesta negociació, però ha garantit que es trobarà l'"encaix" amb el nou moviment de Puigdemont, encara que sigui un partit. "Hauria de passar una cosa molt grossa perquè no ens entenguéssim amb la Crida. Trobarem l'encaix sigui quina sigui la fórmula jurídica de la Crida, jo no em veig anant a les eleccions en contra un de l'altre", ha afirmat. "Personalment lluitaré perquè això sigui així, malgrat totes les dificultats que això pugui derivar", ha afegit.

Tanmateix, Bonvehí ha assegurat que ara per ara no es farà fundador del nou moviment –no va assistir a Manresa–, perquè creu que com a president de partit ha de ser "prudent". Creu que per "respecte" als associats que no ho veuen clar –sobretot si la Crida acaba sent un partit–, ha d'esperar a trobar un acord a través de la comissió delegada –formada pels exconsellers a la presó i a l'exili, ell mateix i la vicepresidenta, Míriam Nogueras–, i que ho votin els militants. "Crec que abans de fer-me fundador del moviment ha de quedar definit l'encaix", ha afirmat.

Tal com avança avui l'ARA, Bonvehí ha explicat que aquesta tarda es reuniran a la presó de Lledoners amb els exconsellers a la presó, juntament amb Nogueras, per començar a enfilar aquest encaix. Segons les fonts consultades, la fórmula podria passar perquè s'autoritzés la doble militància i s'arribés a un acord sobre els drets electorals en les conteses on es presentés la Crida. En principi, hi ha el pacte tàcit que la Crida no acudirà a les eleccions municipals, a excepció de Barcelona o grans municipis com capitals de província.

En tot cas, ha dit que malgrat que els estatuts del PDECat no permetin la doble militància, ara per ara no veu cap problema perquè militants del partit es facin també fundadors de la Crida, que té la voluntat de fer una altra formació.

D'altra banda, Bonvehí ha lamentat la negativa d'Esquerra a sumar-se a la Crida, apostant que l'independentisme hauria d'anar "unit" als comicis. "No hi ha cap problema. Estem contents de la resposta que hi va haver a l'acte de la Crida Nacional", ha dit.

Llista europea amb Junqueras?

Sobre la possibilitat de concórrer a les eleccions europees en una sola candidatura liderada per Oriol Junqueras, tal com ha suggerit aquest dilluns la consellera Elsa Artadi en una entrevista a RAC1, Bonvehí també ha demanat prudència. Malgrat ser favorable a una candidatura conjunta de l'independentisme, ha dit que encara no s'ha parlat a l'executiva i que, per la seva experiència, no és bo començar la negociació posant el nom del cap de llista.

Pel que fa a Barcelona, ha dit que veu amb bons ulls una candidatura àmplia sobiranista de Ferran Mascarell, amb l'alcaldable del PDECat Neus Munté i l'exconseller Joaquim Forn, que també es perfila com a part d'aquesta candidatura.

Bonvehí culpa Ciutadans de l'expulsió de l'ALDE

Bonvehí també s'ha referit a l'expulsió d'aquest cap de setmana del PDECat del grup liberal europeu. Ho ha titllat de "maniobra" de Ciutadans, que no volia "compartir" partit amb un actor independentista. "Hem defensat la nostra honorabilitat", ha afirmat, ja que l'expulsió és pels casos de corrupció del 3%. "Vam anar a defensar-nos [...]. Hem deixat clar que som un partit diferent de CDC i que no som un partit corrupte", ha assegurat. També ha explicat que a partir d'ara començaran els contactes amb altres famílies europees per poder integrar, un altre cop, el PDECat.

El president de partit també ha anotat qüestions d'agenda del PDECat: ha explicat que el partit serà en la presentació demà dimarts del Consell de la República, a l'acte unitari a les presons del divendres dia 2 per reclamar la llibertat dels presos polítics un any després de la privació de llibertat d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn, i també al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el pròxim 6 de desembre, per donar suport a Miquel Buch i Neus Lloveras, investigats per desobediència per l'1-O.