Bonvehí es dona 15 dies per aclarir la negociació amb la Crida

Després que el confinament “aturés completament” la negociació per ordenar l’espai de JxCat, en paraules d’un membre de la direcció del PDECat, aquesta setmana s’han reprès amb la desescalada els contactes entre el president del partit, David Bonvehí, i el cap de files de la Crida, Jordi Sànchez. Així ho va informar Bonvehí dilluns als membres de la direcció del Partit Demòcrata, ja que diverses veus li van reclamar conèixer en quin estat es trobava el “trànsit” cap a JxCat. El president del partit no ho va revelar, però va traslladar-los que d’aquí una setmana o quinze dies com a màxim els informaria de la situació, segons expliquen diverses fonts a l’ARA. En aquest moment tot continua obert, i d’aquí quinze dies tant pot ser que hi hagi acord, que només es pugui parlar de quines propostes hi ha sobre la taula o que es confirmi un desencontre que porti un trencament.

Fins ara, la negociació per l’ordenació de JxCat s’ha portat en petit comitè i no s’ha fet extensiva a les respectives direccions del PDECat i la Crida. L’han pilotat Bonvehí i el secretari d’organització, Ferran Bel, a un costat de la taula, i el president i el secretari general de la Crida, Jordi Sànchez i Toni Morral, a l’altra. En ocasions, s’hi han afegit el portaveu del PDECat, Marc Solsona o l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i amb el seguiment permanent de l’expresident Carles Puigdemont i dels presos de Lledoners. Ara la negociació es troba en un punt similar al del març, quan es va arribar a un punt decaixa o faixa. La idea és seguir les converses uns dies més i després portar el resultat als respectius òrgans. Així, després que Bonvehí comparteixi el resultat de la negociació amb la direcció, el PDECat haurà de traslladar-ho a un consell nacional. La presidenta, Mercè Conesa, ja ha comunicat als seus membres que preveu convocar una reunió al juliol, malgrat que a la carta, a la qual ha tingut accés l’ARA, admet que estudien fórmules telemàtiques pel virus.

Un congrés a l’abril ajornat

L’escull principal de les negociacions segueix sent la fórmula, tot i que el coronavirus ha propiciat que ara el PDECat també posi més èmfasi en garantir que el nou espai de JxCat no només es voldrà adreçar a “l’esquerra”, sinó també al “centre liberal”. Per una banda, Bonvehí defensa que JxCat aprofiti les estructures del PDECat o que sigui una coalició amb la Crida. De l’altra, Sànchez aposta per crear un nou espai des de zero que aplegui els militants de totes dues organitzacions i independents. Fins i tot, algunes veus defensen que aquest nou espai es presenti sense els drets electorals adquirits pel PDECat, per demostrar que es tracta d’un “partit nou”.

Malgrat que no hi ha un acord amb el PDECat, l’entorn de Puigdemont ja tenia un full de ruta traçat al març i a punt d’activar-se. Això passava per fer un “acte constituent” entre Setmana Santa i Sant Jordi. La crisi del coronavirus ho va avortar. Ara el congrés es calendaritza entre juliol i setembre, a l’espera de com evolucionen les converses amb el PDECat.