Bonvehí reivindica el PDECat després de les crítiques de Pascal: "Té futur, està fort i és necessari"

El president del PDECat, David Bonvehí, ha reivindicat aquest dimecres que el seu partit "té futur, està fort i és necessari" després que el passat cap de setmana la exlíder Marta Pascal afirmés que no descartava impulsar una altra formació política.

En un discurs, recollit per Europa Press, davant el Consell Nacional del partit, ha defensat el rol del PDECat i la seva integració a JxCat. De fet, els quadres del partit s'han reunit per ratificar la candidatura a les eleccions europees, que liderarà l'expresident Carles Puigdemont seguit de l'exconseller i diputat d'ERC Toni Comín.

Els consellers nacionals del PDECat han avalat la candidatura per 95 vots a favor (76,84%), 13 en contra (13,68%), i 9 en blanc (9,47%), i Bonvehí ha assegurat que el fet que la lideri Puigdemont i compti amb persones que no estan afiliades "reforça" l'PDECat com a formació.

Bonvehí ha dit que el més fàcil per al seu partit hagués estat fer una llista només estrictament amb militants, però ha considerat que és més potent obrir-la a la societat i incloure persones com Comín que provenen "clarament de l'òrbita d'ERC".

Ha considerat que la candidatura d'JxCat ha d'anar al Parlament Europeu a reivindicar el dret d'autodeterminació de Catalunya, i ha pronosticat que la Unió Europea acabarà contribuint al fet que la solució de Catalunya passi per un "referèndum acordat".

Diumenge passat, l'excoordinadora del partit Marta Pascal va dir que amb les llistes al Congrés i a Europa una part de l'electorat quedava "orfe" i posava sobre la taula la possibilitat de "fer un nou partit".

Ja ahir Bonvehí va censurar la crítica pública de Pascal, demanant-li que si vol discutir sobre el rumb de la formació ho faci en els òrgans interns del partit. L'excoordinadora general va dir en una entrevista a La Vanguardia que la seva antiga mà dreta, que va assumir la presidència del PDECat després que fes un pas al costat, està "subordinat" a Waterloo.

Les enquestes

Fonts de la formació afirmen que el missatge de Bonvehí ha sigut "positiu" i que també ha matisat el resultat de les enquestes, afirmant que les encarregades per JxCat no donen una distància tan gran amb Esquerra.

El president del PDECat ha explicat que ha estat al Tribunal Suprem amb els sobiranistes encausats, als quals ha transmès que les enquestes publicades "no són certes" i que JxCat està molt més fort que el que pronostiquen els sondejos, ha assegurat. Ha garantit que el comitè de campanya està activat i les agrupacions territorials també, pel que ha pronosticat que la militància i els votants es mobilitzaran fins al punt que desmentiran les enquestes -que els vaticinen un retrocés de cara al 28-A-.

També ha reivindicat a totes les persones que van col·laborar amb l'organització de l'1-O, i ha lamentat que el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona hagi dictat el processament de 30 i els ha assegurat el "suport jurídic" de la seva formació.