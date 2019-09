Borràs i Fachin obren converses i pressionen per un front sobiranista el 10-N

Abans no s'acabi el termini per presentar coalicions per a les eleccions generals del 10 de novembre, dirigents de JxCat i Albano Dante Fachin han mantingut converses per explorar fer un front comú sobiranista. Un apropament que han manifestat aquest dimecres a les xarxes socials. El que va ser cap de llista de Front Republicà al Congrés de Diputats, Dante Fachin, ha fet públic un vídeo en què instava les cúpules de JxCat i ERC a fer un "front comú" en els pròxims comicis. Un oferiment que ha contestat amb sintonia la número dos de JxCat i membre del govern de la Crida, Laura Borràs. Diverses fonts mantenen que el seu entorn ha estat explorant aliances amb l'exdiputat al Parlament en els últims dies. Una qüestió que també va abordar ahir dimarts l’executiva del PDECat, que manté que vol repetir la fórmula del 28-A. Albano Dante Fachin hauria fet l'oferiment a títol personal, no en nom del Front Republicà, que s'inclina per tornar-se a presentar el 10-N.

Missatge urgent a les cúpules de JxC i ERC: https://t.co/U5RD1z0OXE Queda poc temps. Però queda. #FrontUnitari. Si estàs d'acord, passa-ho. — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 25 de septiembre de 2019

Aquests moviments es produeixen, però, de forma paral·lela a les reunions dins l'espai de JxCat per acabar de confeccionar les llistes per a les eleccions generals. Segons diverses fonts consultades, ahir l'executiva del PDECat va avalar mantenir les llistes dels anteriors comicis i "no obrir nous debats" amb un marge de temps tan estret. També va apostar perquè els presos encapçalin la candidatura de JxCat si així ho volen. Fonts properes als empresonats asseguren que Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull s'han mostrat disposats a concórrer el 10-N –malgrat que Borràs va considerar que era millor que no ho fessin davant de la imminència de la sentència–, de manera que diverses fonts de la formació asseguren que seran ells els que acabaran liderant la candidatura. "No ens inhabilitarem nosaltres mateixos", afirma un dirigent de JxCat, que assegura que la llista es tancarà a finals de setmana.

A més, algunes fonts del PDECat afirmen que una aliança amb Fachin podria generar reticències dins del partit, tenint en compte que l'exdiputat de Catalunya Sí que es Pot es va erigir com una de les veus més crítiques amb aquesta formació.

La proposta de Fachin

En el vídeo, Fachin ha instat les cúpules de JxCat i Esquerra a fer una candidatura conjunta a les generals. "Queda molt poc temps, però encara podem fer un front unitari per a les eleccions del 10 de novembre", ha dit Fachin. Segons el seu parer, després del 28-A s'ha demostrat que "no hi ha diàleg" ni govern d'esquerres –afirma que el PSOE ha mantingut la mateixa actitud que el PP– i que cal un front independentista per respondre-hi. "Si anem a les eleccions com si fossin normals, haurem caigut en la trampa de l'Estat", ha dit, lamentant que ara els partits independentistes es posin a "batallar" per "quatre vots" mentre la Guàrdia Civil segueix "detenint", es manté "l'amenaça del 155" i els presos segueixen privats de llibertat. També ha dit que podria ser una manera de respondre de forma "unitària" a la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1 d'Octubre. Segons ell, aquesta candidatura hauria de tenir dos punts: la fi de la repressió i el reconeixement de l'autodeterminació. "Si aquests dos punts bàsics no es compleixen, els diputats s'haurien de comprometre a no fer servir els seus vots per donar estabilitat a la monarquia espanyola", ha afirmat. En els punts que no tinguin a veure amb l'estabilitat de l'Estat, Fachin proposa que hi hagi llibertat de vot en les qüestions ideològiques.

Laura Borràs ha contestat que "per ella no quedarà", i ha avalat la proposta. Esquerra, fins ara, ha rebutjat llistes conjuntes independentistes. El límit per presentar coalicions és el 30 de setembre, aquest cap de setmana.

Tu ja ho saps -de fet- perquè fa dies que t’ho dic: per mi no quedarà, @AlbanoDante76 https://t.co/RO9lWEyimj — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) 25 de septiembre de 2019

També la Crida, que presideix Jordi Sànchez, ha donat suport a Fachin des del seu compte oficial: "Fachin expressa fil per randa la grandesa de l'estratègia unitària que hem reclamat des de la Crida, i no podem fer res més que sumar-nos a la seva petició".

L' @AlbanoDante76 expressa fil per randa la grandesa de l'estratègia unitària que hem reclamat sempre des de La Crida, no podem fer res més que sumar-nos a la seva petició, i posar-nos a disposició d'aquesta estratègia pel què calgui! #FrontUnitari https://t.co/qpQKXRGKro — Crida Nacional🎗 (@CridaNacional) 25 de septiembre de 2019

Aquest moviment també coincideix, aquest dimecres, amb un altre d'Acció per la República, un partit que aglutina independents de JxCat o perfils vinculats fins ara a aquest espai, com Agustí Colomines. En un comunicat, ha expressat que davant del context de "repressió", proposa una candidatura "excepcional" de totes les forces independentistes encapçalada per l'expresident Carles Puigdemont i l'exvicepresident Oriol Junqueras amb l'objectiu de "persistir a Madrid en la defensa de la llibertat, la democràcia i l'autodeterminació". El comunicat ha rebut el suport del secretari general de la Crida Nacional per la República, Toni Morral. "Comparteixo el contingut d'aquest manifest. Fer possible la unitat exigeix determinació i generositat de totes les organitzacions. El moment ho exigeix", ha dit Morral a través de les xarxes socials.