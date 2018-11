Borràs sobre els contractes de l'ILC: "És legal i s'ha publicat al Portal de Transparència"

La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, ha reiterat aquest dijous sobre la investigació de contractes de la Institució dels Lletres Catalanes (ILC) quan ella la dirigia que "el que s'ha fet és absolutament legal i s'ha publicat al Portal de la Transparència i l'ILC treballa amb tots els estàndards de qualitat", ha declarat als mitjans al Parlament. Els Mossos d'Esquadra investiguen la presumpta divisió de contractes per encarregar tres pàgines web sense concurs públic, que sumarien un valor de 45.550 euros i van ser encarregats a un antic col·laborador seu, segons consta al Portal de la Transparència de la Generalitat.

"Amb tota la contundència ho vaig dir i em reitero", ha dit Borràs per subratllar la legalitat de la seva gestió, i ha reiterat que aquestes dades s'han extret del Portal de la Transparència i que s'hi pot veure quins contractes són i com s'han adjudicat, i que no hi ha cap procediment no ajustat al reglament. Ha insistit que, si s'obté informació d'aquesta web, "la resposta és clara, contundent i diàfana", ja que llavors vol dir que la informació ha passat tots els filtres que requereix el propi portal.

Sobre la petició de compareixença parlamentària per part de Cs, Borràs ha dit que els grups que l'han demanat tenen ganes contínuament que ella expliqui coses: "Les explico amb la màxima claredat i transparència". "Si he de venir a explicar el que estic explicant als mitjans i que tothom coneix, ho faré", ha afegit Borràs, que ha dit que acudirà al Parlament a explicar el que calgui.

Preguntada sobre com va ser la conversa amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, sobre la investigació de la ILC, ha sostingut: "Ni ell m'ha facilitat cap informació, perquè no la té, ni jo li he demanat una informació que ell no em pot donar ". "Hi ha un secret de sumari i per tant ell no m'ha facilitat cap informació perquè no la té, perquè no me la pot facilitar i perquè jo tampoc l'he demanat. Vull ser molt clara en aquest aspecte", ha dit Borràs.

Ha detallat que des de primera hora del matí de dimarts, quan la policia va entrar a les dependències de la Conselleria de Cultura -l'ILC-, ella li va preguntar si hi eren els Mossos i que ell li va dir: "No sé. És una policia judicial. Això és la instrucció d'un jutge i hi ha secret de sumari". Punt i final de la informació que m'ha donat el conseller Buch perquè no m'ha donat una altra, no me la pot donar i jo tampoc la vaig a demanar", ha sentenciat.