Salvador exigeix a Borrell que es disculpi per "haver-lo posat a la diana"

Jordi Salvador, el diputat d'ERC a qui ahir el ministre d'Exteriors va acusar d'haver-lo escopit durant la sessió de control al Congrés, ha reiterat aquest dijous que no hi va haver cap escopinada. Salvador ha assegurat que Josep Borrell va mentir i li ha exigit que demani disculpes "per haver-lo posat a la diana".

Salvador, que ahir era el diputat més buscat pels mitjans de comunicació, ha criticat que Borrell actuï "com un jugador futbol que simula una acció que no ha passat". El diputat republicà ha insistit que no va escopir: "Mai he escopit a ningú", ha dit. "Qui em cregui, bé, i qui no, també", ha afegit en declaracions als passadissos del Congrés.

Els fets van passar aquest dimecres durant la sessió de control. Després de l'expulsió del diputat d'ERC Gabriel Rufián, tots els republicans van abandonar l'hemicicle passant per davant de Borrell. El ministre d'Exteriors va denunciar una escopinada per part de Salvador, però les imatges de televisió no mostren l'acció denunciada per Borrell.

Petició de dimissió

També el diputat d'ERC Gabriel Rufián s'ha referit a l'incident d'ahir i ha demanat a Borrell que dimiteixi. "Ja hauria d'haver dimitit fa temps, des de que no es comporta com un ministre sinó com un 'hooligan' de Societat Civil", ha dit. Davant els insults que reben habitualment els diputats d'ERC al Congrés, Rufián ha assegurat que "plantaran cara".