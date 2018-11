Borrell aclareix que no pot tancar les noves delegacions del Govern però avisa que actuarà si s'incompleix la llei

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha admès aquest divendres que el govern espanyol no pot aturar l'obertura de les noves delegacions del Govern a l'exterior. En declaracions als periodistes en la presentació del Fòrum Iberoamericà a Madrid, ha recordat que l'informe que han transmès a la Generalitat és preceptiu i no vinculant. "La llei ha fet que haguéssim d'expressar la nostra opinió i per això l'informe és desfavorable. Però no podem fer res per impedir-ne la reobertura perquè l'informe és simplement informatiu", ha assenyalat. Ara bé, ha alertat que recorreran als tribunals si les "actuacions que es facin des de les delegacions van en contra de la llei"

Per al ministre d'Exteriors, que ahir va enviar l'informe preceptiu però no vinculant a la Generalitat en què no avalava la reobertura de les delegacions a l'exterior, "en el passat" aquests centres "han servit fonamentalment per potenciar el Procés i desacreditar Espanya". "No ho podem aplaudir ni tampoc ho podem impedir", ha conclòs.

Es tracta, en concret, de l'obertura de les delegacions de Lisboa, Estocolm, Viena, Zagreb, Tallinn i Beirut, que la conselleria d'Afers Exteriors, liderada per Ernest Maragall, va posar en marxa a l'estiu. El text, que no és vinculant, considera que les oficines del Govern són "lesives per als interessos de l'Estat". Es tracta de la segona pugna entre Borrell i Maragall després que el ministre ja portés als tribunals la primera tongada d'obertura de delegacions –algunes de les tancades per l'aplicació del 155, com la de Washington– després que la Generalitat no s'esperés a l'informe preceptiu del govern espanyol.

El conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, ha qualificat de "pamflet" l'informe que ha remès el ministeri en què adverteix que actuarà si "s'incompleix la llei" amb l'acció exterior de les delegacions a l'estranger. "És una literatura de posició política gairebé idèntica a la de Cs parlant de l'acció exterior del Govern", ha assenyalat Maragall, que ha insistit que continuarà treballant: "Estem segurs del que fem", ha reblat. E l conseller ha criticat que el text de l'informe està ple "d'apriorismes, de judicis d'intencions i de què podria passar si..." "És una evident posició de negar l'acció exterior de Catalunya", ha lamentat el conseller, que ha assenyalat que "potser era ingenu esperar una altra cosa" per part del ministeri.