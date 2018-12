Borrell adverteix al Govern que no cal aplicar el 155 per enviar policies a Catalunya

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha advertit aquest divendres al Govern que no cal aplicar l'article 155 de la Constitució per traslladar a Catalunya cossos de seguretat de l'Estat. En una entrevista a la Cope, ha dit que perquè la Moncloa reforci la seguretat ciutadana a Catalunya "no cal el procés llarg i políticament complex del 155". El ministre ha criticat els "episodis puntuals i concrets però lamentables en què aquesta policia [els Mossos d'Esquadra] no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic, o no l'han deixat". "Això no pot passar i és el que el president del govern espanyol ha advertit seriosament" al seu homòleg català i als consellers de la Generalitat, ha indicat.

El ministre ha recordat que el manteniment de l’ordre púbic a Catalunya és competència de la Generalitat i que el govern espanyol va “advertir seriosament” mitjançant les cartes de tres dels seus ministres dirigides al Govern que “si torna a passar serà clar que la Generalitat no és capaç de mantenir l’ordre públic”.



En aquest sentit, ha recordat que en cas que es tornin a produir situacions semblants “no cal acudir al 155” perquè “d’acord amb les lleis de les forces i cossos de seguretat de l’Estat l’administració central pot mobilitzar forces estatals per suplir la incapacitat o la manca de voluntat política de mantenir l’ordre públic”.

Tot i que el ministeri d'Interior no ha comunicat oficialment si elaborarà un dispositiu especial de guàrdies civils i policies nacionals la setmana vinent per assegurar la celebració del consell de ministres a Barcelona, no es descarta un operatiu de seguretat ampli més enllà dels Mossos d'Esquadra.

Sobre el consell de ministres que se celebrarà a Barcelona el 21 de desembre, ha dit que ha de poder transcórrer amb normalitat, de la mateixa manera que es va fer a Sevilla fa unes setmanes. "Per què no s'ha de poder reunir a les diferents capitals de les comunitats autònomes?", s'ha preguntat Borrell.