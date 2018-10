Borrell torna a convocar l’ambaixador belga per protestar per les paraules del president del Parlament flamenc

El ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, Josep Borrell, ha convocat aquest dimarts l'ambaixador de Bèlgica a Espanya perquè expliqui el que considera “desqualificacions contínues" del president del Parlament de Flandes, Jan Peumans, contra Espanya. El president de la cambra ha censurat en diverses ocasions l’existència de presos polítics a Espanya i va dir que l’Estat no compleix les “condicions” per formar part de l’Europa de les garanties democràtiques.

Es tracta de la tercera vegada en aquestes últimes setmanes que el representant de la diplomàcia belga és convocat per Exteriors. L'ambaixador belga, Marc Calcoen, serà rebut per Borrell a les 19 hores d'aquest dimarts a la seu del ministeri, segons ha informat en un comunicat el departament dirigit per Borrell.

Aquest pas es pren després de les "desqualificacions reiterades" que segons el comunicat Peumans ha fet contra Espanya. "Per última vegada dimecres passat, inaugurant una exposició sobre el procés secessionista català a la seu del Parlament de Flandes ", afirma el ministeri.