Borrell amenaça amb els "instruments" de l'Estat per fer complir l'ordre de la Junta Electoral

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, confia que el president de la Generalitat, Quim Torra, acati la decisió de la Junta Electoral i ordeni la retirada dels llaços grocs dels edificis públics en 48 hores. Borrell amenaça, però, que "si no ho fa, l'Estat té instruments apropiats per fer complir les disposicions". En una entrevista a Cadena Ser, Borrell, que considera que els partidaris de la independència han envaït l'espai públic, ha qualificat la decisió de la JEC de "molt apropiada" perquè "l'espai públic és de tots" i "s'adiu amb la neteja democràtica de les eleccions".

Per la seva banda, l'expresident Carles Puigdemont ha insinuat que l'ordre de la JEC pot respondre a la intenció de voler apartar el president Quim Torra. " Estem veient que l’estat espanyol està construint causes fictícies i sobre això estan posant gent a la presó. Per què la JEC exigeix això a la Generalitat? És estrany i fa sospitar [que vulguin obrir una causa contra Quim Torra]", ha dit en una entrevista a RAC1.

A més, Puigdemont ha carregat contra la parcialitat de la Junta Electoral, formada per dos membres del tribunal de l'1-O. "És una decisió estranya i esotèrica. És insòlit que es demani a una administració [la Generalitat] que no forma part dels comicis electorals que retiri un símbol que no pertany a cap partit polític", ha assegurat.

El president Quim Torra ja ha deixat entreveure que no té intenció d'acatar, i ho ha fet en un tuit en què ha citat Josep Trueta per defensar que només se sent compromès amb la seva terra. El Govern, però, està analitzant els pròxims passos i té la possibilitat d'interposar un recurs contenciós administratiu al Tribunal Suprem.