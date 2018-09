Borrell denuncia el "tot val" dels partits i la premsa contra Sánchez

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell, ha criticat aquest dissabte les formes del "tot val" que, segons ell, certs partits polítics i mitjans de comunicació han utilitzat per a "calumniar" el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per la seva tesi doctoral.

Durant l'acte de presentació de la candidatura d'Óscar Puente per la reelecció com a alcalde de Valladolid, el ministre ha argumentat que en l'actual món global cada vegada hi ha "més informació, però menys coneixement", a causa d'aquestes "notícies falses" que pretenen "influir" en l'opinió pública a força d'"invencions".

En aquest sentit, Borrell ha demanat un esforç als ciutadans per saber "separar el soroll mediàtic" que interfereix en aquest "bombardeig d'informació", que ha fet que governar, "cada vegada sigui més difícil". Per a Borrell, la immediatesa requereix cada vegada de "respostes més ràpides".

Demanar perdó

Tal i com ja va apuntar aquest divendres a la roda de premsa posterior al consell de ministres, la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha considerat "demostrat" que la tesi doctoral de Sánchez no és un plagi, i ha instat PP i Ciutadans a "demanar perdó" després dels "atacs a la persona del president ", ja que" en política no val tot". A més, ha acusat les dues formacions d'utilitzar "mètodes escassament democràtics" per "apartar" l'executiu.

En un acte de l'agrupació socialista del barri de Bilbao de Txurdinaga, Celáa ha reconegut que ha estat "una setmana difícil" i que la dimissió de la ministra de Sanitat Carmen Montón ha suposat "un disgust"

En aquest sentit, ha lamentat el "soroll" generat amb la tesi doctoral Sánchez, que ha estat "oberta a consulta pública sempre". "El treball és original, ha estat verificat. Això és transparència i qualitat democràtica", ha argumentat, per afegir que li agradaria una oposició que presentés "alternatives i no atacs a la persona del president", ja que "en política no val tot ".

Rivera a Sánchez: "No prioritzi la butaca als interessos d'Espanya"

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha retret a Sánchez, que l'assenyali com "l'enemic" per haver qüestionat la seva tesi, però que, en canvi faci els ulls grossos amb els independentistes per seguir al govern. "No posi per davant la butaca als interessos d'Espanya", ha sentenciat

"Torra ha dit que vol liquidar l'Estat i a Sánchez no li importa. Torra ha dit que desacatarà les sentències judicials, però Sánchez no s'immuta. Els nacionalistes han dit que tornaran a obrir ambaixades i a Sánchez no li importa. Ara sí, li preguntes a Sánchez per la llei de transparència universitària i per la tesi i llavors ets l'enemic ", ha sentenciat.

En un acte a Barcelona en què ha participat juntament amb la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, favor de la "neutralitat dels espais públics", Rivera ha urgit Sánchez que convoqui eleccions.

El PP segueix demanant explicacions

Al seu torn, el secretari general del PP, Teodoro García, ha reclamat a Sánchez, que "en lloc d'anar contra els mitjans de comunicació, hauria de convocar-los i donar explicacions" sobre la seva tesi doctoral.

En declaracions als mitjans després de reunir-se amb el comitè d'empresa de Navantia a Cartagena, García ha recordat a Sánchez que "quan han passat coses semblants a altres partits ell demanava la seva dimissió". Per al dirigent popular, en les "rectificacions" i "dobles vares de mesurar" del PSOE, Sánchez "hauria d'entendre que és el president del govern" i que hauria de "donar explicacions".

En aquest sentit, García ha considerat que el president del seu partit, Pablo Casado, ja ha donat "moltíssimes explicacions" sobre el màster cursat a la Universidad Rey Juan Carlos. "Es va tancar amb periodistes durant dues hores, per tant, estem en un estat en què ha quedat tot clar i no val la pena seguir", ha considerat.