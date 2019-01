Borrell no es descarta per encapçalar la llista del PSOE a les europees

Josep Borrell no es descarta com a candidat del PSOE a les eleccions europees, tot i que afirma que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no li ha fet cap oferta sobre aquesta qüestió. A l'esmorzar informatiu d'Europa Press, el ministre d'Afers Exteriors ha revelat que sap "per conductes col·laterals" en qui pensa el cap de l'executiu per a aquest lloc, però ha assenyalat que no podia revelar aquest nom. Quan el moderador ha interpretat d'aquestes paraules que Borrell no serà el candidat, Borrell ha precisat: "Això no ho he dit".

De tota manera, al ser preguntat sobre si li agradaria ser el cap de llista del PSOE a les europees, Borrell ha evitat donar una resposta directa i ha reconegut que ell té un "problema" i és que durant tota la vida li ha "agradat sempre ser massa coses a la vegada".

En qualsevol cas, Borrell ha subratllat que "Europa representa una gran tasca que a qualsevol responsable polític li podria interessar". "Però de moment jo estic al ministeri d'Exteriors amb molta feina, molta il·lusió i algun disgust", ha indicat. Així, el ministre ha aclarit que "no hi ha cap oferta" que li hagi traslladat en aquest sentit el president del govern espanyol.