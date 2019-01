Borrell, disposat a anar a Brussel·les

El ministre d’Exteriors, Josep Borrell, va evitar aquest dilluns descartar-se com a candidat del PSOE a les eleccions europees del 26 de maig, una possibilitat amb la qual fa setmanes que s’especula a Madrid, tot i que va afirmar que el president espanyol, Pedro Sánchez, no li ha fet cap oferta concreta en aquest sentit. En un esmorzar informatiu d’Europa Press, Borrell va dir que sap “per conductes col·laterals” en qui pensa el cap de l’executiu per a aquest lloc, però va afegir que no podia revelar el seu nom. Quan el moderador va interpretar, a partir de les seves paraules, que no seria candidat, el ministre va puntualitzar: “Això no ho he dit”.

Quan li van preguntar si li agradaria ser el cap de llista del PSOE a les europees, Borrell va evitar donar cap resposta directa i va reconèixer que té un “problema”, que durant tota la seva vida li ha “agradat sempre ser massa coses a la vegada”. El ministre ja va ser president del Parlament Europeu del 2004 al 2007, després d’encapçalar la llista socialista per anar a Brussel·les el 2004.

Sigui com sigui, Borrell va subratllar que “Europa és una gran tasca que a qualsevol responsable polític li podria interessar”. “Però de moment jo estic al ministeri d’Exteriors, amb molta feina, molta il·lusió i algun disgust”, va indicar. El cap de la diplomàcia espanyola va aclarir que “no hi ha cap oferta” que li hagi traslladat en aquest sentit el president del govern, que sí que ha tingut per a ell “paraules elogioses” i que agraeix “molt”. “Sempre va bé que parlin bé de tu; no passa cada dia”, va apuntar.

Les declaracions de Borrell arriben poc després que el portaveu adjunt d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, digués que Podem va arribar a oferir-los “el cap” del ministre d’Exteriors, una de les figures més bel·ligerants contra l’independentisme del govern de Pedro Sánchez. El partit lila va negar aleshores haver fet aquesta oferta, però el cert és que anar a Europa implicaria per a Borrell deixar l’executiu.

Sobre la possibilitat que sigui comissari europeu en lloc d’eurodiputat, el ministre va dir que no hi ha “cap relació jurídica” entre el cap de llista a les europees i el futur candidat a comissari, malgrat que el vicepresident de la Comissió i candidat socialdemòcrata a presidir-la, Frans Timmermans, és partidari que encapçalin les llistes de cada país els candidats a futurs comissaris en un intent d’acostar més les institucions europees als ciutadans.

En tot cas, Borrell és un dels membres de l’executiu de Sánchez que s’ha mostrat més contrari a l’independentisme. Ahir, tot i que el govern espanyol busca el suport d’ERC i el PDECat per a la tramitació dels pressupostos, el ministre va dir que els independentistes són “un conjunt complicat de persones, complicat i dividit”, de manera que no va voler aventurar si finalment donaran suport o no als comptes. Amb tot, sí que va anticipar que deixaran que es tramitin no presentant esmenes i no votant les del PP i Ciutadans.