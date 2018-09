Borrell creu que caldran almenys 20 anys perquè es reconstrueixi la societat catalana

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha dit aquesta matinada a Nova York que per resoldre "amb èxit" la divisió de la societat catalana després de l'1-O caldran almenys "vint anys". Durant una conferència sobre la Unió Europea que s'ha celebrat al The Jean Monnet Center de la Universitat de Nova York, el seu director, J.H.H. Weiker, ha preguntat a Borrell si era optimista pel que fa a la reconstrucció de la comunitat catalana com "una de sola".

"Caldrà molt, molt temps. Si tenim èxit, pot trigar 20 anys", ha concretat el ministre, que ha avisat que va advertir moltes vegades els impulsors del referèndum que cap govern del món reconeixeria una declaració unilateral d'independència amb aquestes xifres. "Desgraciadament, hi va haver una ruptura emocional, hi ha gent a la presó que serà jutjada, la societat va quedar dividida i hi ha una confrontació entre la gent", ha resumit. Per al ministre, "l'única manera d'evitar que les coses empitjorin és parlar" sobre com trobar una "sortida", però "si l'única proposta" que se sent és "volem la independència", afirma: "Ho sento, no ho acceptarem".

Borrell ha assenyalat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "ha ofert escriure un nou Estatut", però ha anticipat que anirà juntament amb una votació sobre "una nova relació d'Espanya i Catalunya". Per elaborar un nou Estatut, diu, s'ha d'arribar a un acord entre catalans per saber "amb qui" es negocia. Considera que hi ha "dues identitats formades" que representen clarament Espanya i Catalunya: d'una banda, una part "molt activa" de la societat amb una televisió "molt potent" –en referència a l'independentisme i a TV3–, de l'altra, una part de la societat que ha sigut "silenciosa fins a cert moment", però que també hi és i també "vol ser escoltada". "Si volem que les dues parts siguin una sola comunitat, com diu Torra, ¿se m'accepta o només s'accepta la gent a favor de la independència?", es pregunta Borrell.