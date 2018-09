Borrell diu que la imatge exterior de l’Estat està “seriosament danyada” per la "propaganda" independentista

El ministre d’Exteriors, Josep Borrell, ha admès aquest dimarts que la imatge internacional de l’estat espanyol està “seriosament danyada sobretot a Europa i el món anglosaxó” per la “propaganda” del “moviment independentista català amb el suport actiu de les institucions de la Generalitat”, fet que ha obligat el seu ministeri a “dedicar part del seu temps i energia a corregir aquest missatge i recompondre la imatge”.

“Ho estem fent, perquè és part de les obligacions d’un ministre d’Exteriors enfrontar-se a la imatge del seu país al món quan està seriosament danyada”, ha dit, “però estem tenint algun èxit, i els asseguro que l’Estat no perdrà aquest combat”. Com a exemple ha afirmat que el secretari general del Consell d’Europa ha donat suport a la posició del govern espanyol i a la separació de poders a l’Estat. En tot cas ha afirmat que haurà de “seguir dedicant esforços a aquest tema” perquè “per a un país l’amenaça de secessió d’una part important del seu territori i la seva economia és una qüestió que ha de preocupar la seva política exterior”.

En una entrevista amb la cadena britànica BBC la setmana passada, el ministre espanyol d'Exteriors va admetre que Catalunya és una "nació" i que "personalment" preferiria que els presos polítics estiguessin "incondicionalment lliures" perquè considera que es podrien haver pres altres mesures per evitar que fugissin, però va reiterar que la "Constitució espanyola no permet l'autodeterminació" i va assegurar que no hi ha cap llei espanyola ni internacional que empari aquest dret, que, al seu parer, només poden reclamar alguns territoris com Etiòpia i Somàlia, tot i que Escòcia va celebrar un referèndum el 2014.