Borrell exigeix "lleialtat constitucional" als independentistes de cara a una futura negociació

Després que Carles Puigdemont s'hagi imposat a les negociacions i s'hagi fet públic que JxCat es presentarà a les eleccions generals amb una candidatura amb perfils afins a l'expresident i els representants més moderats del PDECat en segon pla, el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, s'ha referit a un possible escenari de nou diàleg entre l'independentisme i un nou govern socialista. Així, ha advertit que quan el govern espanyol s'assegui a parlar amb l'independentisme també haurà de plantejar les reivindicacions de l'Estat: exigir "neutralitat institucional i lleialtat constitucional".

"Ara per ara, sembla que només hi ha reivindicacions per la part secessionista", ha dit Borrell en un esmorzar organitzat per la Cambra de Comerç dels Estats Units a Espanya, i ha argumentat que en qualsevol negociació futura "caldrà plantejar exigències, i no només respondre a les de l'altra part".

Segons la seva opinió, el Govern central haurà "d'exigir lleialtat constitucional, neutralitat institucional i dels mitjans de comunicació públics, exigir que cessi la campanya de desprestigi des de les delegacions de la Generalitat a l'estranger i que el castellà sigui una llengua que no estigui postergada".

De fet, per a Borrell, l'independentisme es dedica a "entelar" la imatge d'Espanya al món i, de fet, al seu entendre sense la "temptativa de secessió", Espanya seria un "cas extraordinari d'èxit i estabilitat política" i un pol d'atracció d'inversions.

Així, ha argumentat que, només en l'últim any, el país ha afrontat tres circumstàncies polítiques absolutament excepcionals, que són la repetició d'eleccions i els mesos sense Govern, que l'Estat hagi hagut d'intervenir Catalunya i una moció de censura. "I no ha passat res", ha dit.

"Les previsions constitucionals han funcionat sense problemes i s'ha mantingut una remarcable normalitat institucional i política a Espanya", ha apuntat el ministre. Per als inversors estrangers, aquesta estabilitat política i institucional, unida al desenvolupament de les infraestructures, al nivell educatiu dels treballadors i a la seguretat del país, haurien de ser condicions que atraguessin molta més inversió.

"Des del Govern hem de posar tot això blanc sobre negre" i explicar-ho "molt més i millor perquè a fora no s'escampi la idea d'un país problemàtic". "Hem de fer autocrítica però sense autoflagel·lar-nos, perquè això fa efecte en els inversors", ha considerat el ministre, que ha assenyalat que Espanya és "un gran país amb una opinions públiques internes amb reticències a admetre les seves pròpies virtuts".

Mena espera que JxCat "vagi a fer política i no a bloquejar les institucions"

Al seu torn, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, espera que els candidats de JxCat "vagin a fer política i no a bloquejar les institucions". En una roda de premsa aquest dilluns al matí, ha considerat que els comuns i "les llistes de Carles Puigdemont tenen dos projectes contraposats". "Hi ha el de Catalunya en Comú, que és treballar per la llibertat dels presos i el referèndum acordat i atendre les demandes socials dels catalans i les catalanes; i el de les llistes de Puigdemont, que han renunciat a fer política a l’Estat com ja fa temps que han fet a Catalunya", ha reblat. Amb tot, Mena ha subratllat que la seva formació treballarà "perquè tots els candidats tinguin garantits els seus drets democràtics".