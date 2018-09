Borrell recorda a Jan Peumans que la democràcia espanyola "està classificada per sobre de la belga"

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha justificat aquest dijous les queixes contra el contingut de la carta que el president del Parlament flamenc, Jan Peumans, va enviar a l'expresidenta de la cambra catalana, Carme Forcadell. En la missiva, Peumans donava suport a Forcadell i assegurava que el fet que estigui empresonada és "una prova que el govern central a Espanya no és capaç de complir les condicions per ser part d'una Unió Europea democràtica". En declaracions a RNE, Borrell ha recordat a Peumans que, segons els rànquings de qualitat democràtica, la democràcia espanyola "està classificada per sobre de la belga". "Hem fet el que havíem de fer: presentar una protesta formal per unes declaracions completament improcedents", ha explicat el ministre.

Pel que fa a la impugnació de la reobertura de les delegacions del Govern a l'exterior, Borrell ha afirmat que el ministeri no ha tingut "cap altre remei" que interposar un recurs al TSJC: "Hem apurat els terminis fins al final per respecte als procediments legals".

Sobre la presència del relat independentista a nivell internacional, Borrell ha dit que enveja els recursos de la Generalitat per a Exteriors. "Ja m'agradaria a mi tenir els recursos per predicar al món. Els tenen i són molt poderosos", ha confessat. Per al ministre, la Generalitat "dedica més força, temps i recursos a mantenir [el relat] viu que el govern espanyol". "Fem el que podem", però ha avisat que "el vent està girant" i "la comunitat internacional entén que Catalunya no és Kosovo".