Hisenda autoritza la contractació d'un advocat belga per la demanda a Llarena

La Intervenció General de l'Estat, dependent d'Hisenda, ha autoritzat la contractació d'un advocat a Bèlgica per defensar la jurisdicció espanyola i el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena en la demanda que va interposar contra ell l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Fonts de Justícia han confirmat que el ministeri va rebre dimarts a la tarda el vist i plau de la Intervenció General de l'Estat per destinar una partida per a la contractació dels serveis d'un despatx d'advocats belga, que actuï en representació de l'Advocacia de l'Estat.

Ara, representants de l'Advocacia de l'Estat estaran en contacte amb el bufet belga durant els propers dies per valorar els diferents escenaris que es presenten des d'un punt de vista tècnic, segons les fonts.

Borrell, confiat

Al seu torn, el ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, confia que no s'arribi a produir un problema d'"estat a estat" entre Espanya i Bèlgica pel creuament de demandes en relació al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. "Esperem que no, que no hi hagi un problema d'estat a estat. Això s'emmarca en les actuacions judicials", ha assenyalat en declaracions als mitjans a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Santander, on avui participa en un curs, preguntat per aquest assumpte. Borrell ha recordat, a més, que, "com s'ha encarregat molt bé de recordar el ministre d'Afers Exteriors belga, aquest és un tema dels tribunals en què el govern belga no interfereix".