Borrell considera "inconcebible" creure en la independència de Catalunya després del Brexit

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha assegurat aquest dijous que li resulta "inconcebible" que es defensi i que part de la població s'hagi pogut creure que Catalunya s'independitzarà d'Espanya "d'avui per demà" i "per art de màgia", vistos els problemes i els costos de la separació del Regne Unit de la UE, amb vincles molt menors.

Borrell ha participat en una jornada sobre el Brexit a la Cambra de Comerç d'Espanya en què s'han repassat els problemes per a les dues parts en divorci i com afrontar el futur. La ruptura és "extraordinàriament difícil", ha recalcat el ministre, tot i que en aquest cas es tracta d'un país que mantenia la seva pròpia moneda i no havia entrat a l'espai Schengen, de manera que mantenia les seves pròpies fronteres.

"Les dues parts han de posar fi a una xarxa de relacions fonamentalment de mercat i ja això resulta tremendament complex", ha dit. "I em sorprèn que, sent així, algú hagi pogut creure que es pot separar Catalunya d'Espanya d'avui per demà, per art de màgia", ha afegit, ja que Catalunya comparteix moneda, fronteres i institucions amb la resta d'Espanya.

Les dues independències, ha afegit el ministre, són "una fantasia". En la seva opinió, al Regne Unit "han constatat que no ho eren [independents]" ara que el Brexit és una realitat, i ha lamentat que no es desmentissin a temps les falsedats que els defensors de la sortida van difondre sobre els seus avantatges, com que el país recuperaria 350 milions de lliures setmanals.

També ha apostat per informar a temps els ciutadans. Segons ell, s'hauria d'haver difós abans, per exemple, l'informe del Banc d'Anglaterra conegut ahir que ofereix projeccions econòmiques molt negatives si la sortida no és acordada. "Les coses cal dir-les abans perquè tinguin efectes en la població", ha dit el ministre referint-se també a Espanya.