Borrell sobre les relacions amb Alemanya per Puigdemont: "És una relació entre sistemes judicials, no entre governs"

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell, ha assegurat aquest dilluns que la relació d'Espanya amb Alemanya pel que fa a l'extradició de l'expresident català, Carles Puigdemont, és "una relació entre sistemes judicials, no entre governs", per la qual cosa ha rebutjat que es puguin produir tensions entre l'executiu de Pedro Sánchez i el de la cancellera alemanya, Angela Merkel. No obstant això, ha indicat que ell té la seva opinió, encara que no l'ha revelat.

Així ho ha assegurat Borrell a la seva arribada al Consell de ministres d'Exteriors de la UE a Brussel·les, després d'insistir que la relació entre Espanya i Alemanya "no és d'Estat a Estat" ja que en tots dos països "el poder judicial és independent". Amb tot, ha reconegut que "això no vol dir que no tinguem opinió, jo la tinc i tothom la pot tenir" tot i que ha evitat pronunciar-se sobre aquesta qüestió: "Com que no és (un assumpte) entre governs, no li donaré la meva opinió", ha sentenciat en una breu atenció als mitjans abans de reunir-se amb els seus homòlegs europeus, entre ells el ministre d'Exteriors alemany, Michael Roth.