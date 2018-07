Borrell replica ara al seu homòleg belga que la independència dels jutges "no està en qüestió"

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha defensat aquest dimarts que el govern espanyol no qüestiona la independència dels jutges belgues. "La independència dels jutges no està en qüestió", ha replicat al seu homòleg belga, Didier Reynders, en relació amb la petició espanyola perquè Bèlgica defensi "la immunitat" de la jurisdicció espanyola i el jutge Pablo Llarena en la demanda civil contra ell interposada en aquest país. Preguntat per la reacció de Reynders dilluns, que va afirmar que la justícia "ha de jugar el seu rol, de forma independent", Borrell s'ha limitat a dir: "No sé què va dir, però seria la frase ritual que es diu en aquests casos".

Reynders també va assegurar en declaracions als periodistes a Brussel·les dilluns que el govern de Charles Michel ha demanat més informació sobre el procés que s'ha fet davant la jurisdicció civil belga "abans d'adoptar cap actitud", i va explicar que intenten treballar "respectant la independència dels jutges als diferents països". D'altra banda, tal com ja va exposar Borrell i ha repetit aquest dimarts, el govern belga ha demanat més informació al ministeri de Justícia sobre la demanda civil interposada en aquest país per la defensa de Carles Puigdemont i la resta d'exmembres del Govern a l'exterior contra Llarena.

Puigdemont i els quatre exconsellers que van anar-se'n amb ell a l'estranger van presentar el 5 de juny una demanda civil contra Llarena davant la justícia belga per haver vulnerat el seu dret a un "jutge imparcial i independent", a un "procés judicial just" i a la "presumpció d'innocència". Arran de la demanda, el jutge del Suprem està citat als tribunals belgues el 4 de setembre. És la data fixada en el calendari perquè s'iniciï una audiència als jutjats de primera instància civil de Brussel·les, en què s'obrirà el debat sobre si han hi ha hagut o no les violacions de drets que argumenta l'acusació.