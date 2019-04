Bosch demana "diàleg sense condicions" per plantejar-se donar suport a una investidura de Sánchez

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha demanat aquest dilluns "diàleg sense condicions" per plantejar-se el suport d'ERC a una investidura de Pedro Sánchez si guanya les eleccions del 28 d'abril. Segons el republicà, la petició de diàleg ha existit ja d'abans del referèndum i "avui dia es manté com a màxima petició".

Així, ha insistit que cal resoldre el conflicte amb Catalunya d'"una manera democràtica" perquè "els ciutadans puguin decidir el futur". D'altra banda, ha convidat la candidata del PP a les europees del 26 de maig, l' exministra Dolors Montserrat, a visitar Junqueras a Soto del Real i debatre sobre política comunitària. "Ho haurien de poder fer en llibertat, però si no el deixen sortir nosaltres estem encantats d'acompanyar-la fins a Soto del Real", ha declarat després de visitar Junqueras, Romeva i Cuixart en presència del també candidat europeu francès, Benoit Hamon, que ha acudit al centre penitenciari per visitar els presos polítics.

L'exministre socialista francès Benoit Hamon –ara candidat a les europees per Génération.s- va demanar a Bosch que l'acompanyés per conèixer Junqueras i Romeva. També s'ha sumat a la trobada la número 2 de la llista de Junqueras a les europees, Diana Riba, que no ha pogut entrar a la reunió perquè no té condició d'autoritat i com a familiar (és dona de Romeva) té un altre règim de visites.

A la sortida, Bosch ha defensat que "és bo" que a França es conegui la situació de Junqueras, que, com a candidat, no podrà fer campanya perquè està empresonat. Per això, preguntat sobre el possible suport d'ERC a la investidura de Pedro Sánchez, Bosch ha insistit en la necessitat del diàleg. Ha deixat clar que ha de ser un diàleg "sense condicions" i assegura que és la "màxima prioritat" d'ERC "d'abans, durant i després" de l'1-O.

"No volem mesures de força, no volem que la gent no pugui conèixer ni escoltar els candidats, sinó parlar de com hem de sortir d'aquesta situació i buscar la manera democràtica perquè els ciutadans pugin decidir el seu futur", ha manifestat. A més, ha afegit que "sempre" han volgut aquest diàleg que segueixen insistit". "Si algú es vol asseure a la taula, nosaltres ja hi som", ha exemplificat.

Bosch també ha valorat la candidatura de Dolors Montserrat, a qui Pablo Casado ha situat com a cap de llista del PP per a les europees. El conseller ha dit que en una situació de "normalitat" hauria de poder debatre sobre política europea amb Junqueras perquè tots dos són caps de llista de cara al 26 de maig. "Això no pot ser perquè continua tancat", ha criticat.

Per això, ha dit que el "mínim" que podria fer Montserrat és seguir les passes de Benoit Hamon i anar a visitar Junqueras a la presó per contraposar idees. El conseller fins i tot s'ha ofert a acompanyar-la.

Per la seva banda, Diana Riba ha demanat la llibertat de tots els presos perquè considera que en el judici al Suprem "ha quedat demostrat que la rebel·lió no ha existit" I, a més, ha apuntat que tenen els "drets polítics intactes" i que haurien de poder fer campanya en "igualtat de condicions"