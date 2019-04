Bosch, sobre la qüestió de confiança que el Parlament reclama per a Torra: "És un gest més de l'oposició"

El conseller d'Exteriors Alfred Bosch ha assegurat aquest divendres a Ràdio 4 que la moció del Parlament aprovada ahir, i que reclama al president Quim Torra que se sotmeti a una qüestió de confiança, "és un gest més de l'oposició" que "no marcarà la legislatura".

"Si l'oposició té una alternativa i creu que pot formar un govern alternatiu al que hi ha ara doncs que ho faci", ha insistit el conseller: "Però si realment volen canviar les coses el que han fet no és gens pràctic. Perquè haurien d'ajuntar pomes amb peres i no està clar que hi arribessin". La moció es va aprovar amb 62 vots a favor (PP, PSC, Cs i comuns), 61 en contra i cap abstenció, mentre que la CUP no va votar. Per aquest motiu, JxCat va defensar ahir que era una proposta que havia estat rebutjada "políticament".

En l'entrevista, Bosch ha fet una defensa de la seva feina al departament d'Exteriors: "Vam dir que aniríem a set capitals en set setmanes, l'agenda ha estat molt plena i hem parlat als grans estats, amb tots els partits de l'arc parlamentari i amb aquells amb responsabilitats de Govern". En el mateix sentit, ha lamentat que hi ha "un intent constant de bloquejar l'acció exterior del Govern de Catalunya". "No internacionalitzar el país seria un error colossal", ha sentenciat.