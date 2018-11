Bosch denuncia la “crueltat i insensibilitat amb el genocidi" de Borrell en una carta a la comunitat indígena

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, s’ha desvinculat en una carta al National Congress of American Indians (NCAI) i a la Native American Rights Fund de les de declaracions de Josep Borrell sobre com els americans van fer la independència “matant quatre indis”. En la missiva, que també ha enviat a quatre congressistes nadius americans i al Native American Caucus, Bosch asegura que revelen “crueltat i insensibilitat” amb el genocidi dels natius americans així com “una profunda ignorància de la història americana –precolonial, postcolonial i revolucionària–passant per alt l’existència dels pobles indígenes”.

Els quatre congressistes a qui ha enviat la carta el conseller són Deb Haaland, Sharice Davids, Markwayne Mullin i Tom Cole. “Des del Govern volem desvincular-nos d’aquestes desafortunades i desinformades declaracions”, escriu. A més, expressa el seu “ferm” suport a la comunitat indígena, el reconeixement de la seva història, la recerca de reparacions i el dret a la representació.

El dimarts 27 de novembre, en una conferència celebrada a la Universidad Complutense de Madrid, Borrell va declarar que els Estats Units “van néixer amb la independència pràcticament sense història” i que “l’únic que havien fet era matar quatre indis però, a part d’això, va ser molt fàcil”. Borrell estava intentant comparar la manca d’integració política a la Unió Europea amb la unitat dels nord-americans. El ministre espanyol d’Afers Exteriors també va afirmar que els Estats Units tenen un nivell d’integració més alt perquè “tots parlen la mateixa llengua” i per la seva “curta història”.