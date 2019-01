Bosch: "Per cada euro que la Generalitat dedica a Exteriors, el ministeri en dedica 100"

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ha afirmat aquest dijous que "per cada euro que la Generalitat dedica a Exteriors, el ministeri en dedica 100", rebatent així el discurs de Cs i PP que acusen la Generalitat de malversar recursos per reivindicar el Procés al món. En la seva primera intervenció com a conseller a la comissió d'Exteriors del Parlament, Bosch ha assegurat que el pressupost del departament representa "menys d'un 1% del que dedica el govern espanyol" a la mateixa àrea.

D'altra banda, ha remarcat que els costos dels viatges dels membres del Govern a l'exterior -el president Quim Torra, per exemple, ha gastat més de 120.000 euros públics en viatges a l'estranger- no suposen un "cost exagerat". "Parlar de malversació no és correcte, les xifres són modestes i passen tots els filtres perquè siguin mesurats", ha dit. Recursos a banda, Bosch ha afirmat que "l'obligació" de la Generalitat és explicar al món el "moment excepcional" que estem vivint i l'existència de presos polítics i exiliats. "No es tracta de fer cap mena de publicitat de res, es tracta d'explicar el que està passant", ha dit.

Les paraules de Bosch anticipaven la resposta a la seva intervenció de Cs, que ha denunciat que "l'objectiu primordial" de la conselleria d'Exteriors és "atacar Espanya i les seves institucions", denunciant que "per aquí marxen els diners, i no per cooperació", tal com ha reivindicat Bosch. "La seva prioritat és treballar pel Procés", ha insistit el partit taronja, retraient al conseller que "parli de solidaritat cap a fora" però que "de cara a la resta d'Espanya parli d'espoli". En una línia semblant, el diputat del PP Santi Rodríguez ha denunciat que Bosch "només pensa en els independentistes" i ha crititcat "l'interès" de la conselleria en "amagar informació en relació als diners que es gasten directa o indirectament" per a l'acció exterior.

"No estem fent res que no es faci a qualsevol altre país o ciutat. Hem de poder explicar-nos amb naturalitat i donar a conèixer Catalunya, que està als antípodes de les opcions xenòfobes i d'extrema dreta", ha defensat el republicà, afegint: "Volem que el nostre país sigui conegut i reconegut arreu del món i pugui actuar en interès dels ciutadans de Catalunya a nivell internacional". En relació als plans per obrir noves delegacions del Govern a l'exterior, ha explicat que s'estan desenvolupant estratègies per ampliar relació amb Àfrica, Àsia i Amèrica: "Ens interessa tot el món i creiem que a tot el món li pot interessar la societat catalana", ha argumentat.

El pressupostos preveuen 42,8 milions en ajuda al desenvolupament

El conseller ha remarcat que les "tres grans prioritats" de la conselleria que ha heretat d'Ernest Maragall, ara candidat d'ERC a Barcelona, es resumeixen en les paraules "solidaritat, democràcia i món". Ha anunciat, en aquest sentit,que els pressupostos de la Generalitat per al 2019 preveuen 42,8 milions d'euros en cooperació al desenvolupament, que s'acostarien a l'objectiu del 0,7% del pressupost que demana l'ONU per acabar amb les desigualtats. El diputat del PSC Ferran Pedret ha criticat que no s'hagi arribat encara a aquest percentatge, mentre que la parlamentària dels comuns Susanna Segovia ha reclamat que l'augment de recursos vagin a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

El compromís de Bosch, en tot cas, és "augmentar sí o sí" el pressupost per a l'ajuda al desenvolupament, amb o sense pressupostos. Ha deixat clar, però, que només es podran incrementar aquest recursos de manera "significativa" si hi ha comptes. "Si aprovem els pressupostos podrem ser més solidaris. Si no, no ho podrem ser tant", ha admès, aclarint que si els pressupostos s'han de prorrogar, l'ajuda al desenvolupament comptarà amb 36,5 milions. El 2017 se'n van invertir 30,2 i el 2018 es preveu tancar la seva inversió en 32.1 milions

Aillar els moviments insolidaris i excloents

Bosch ha assegurat que la Generalitat està "plenament compromesa" amb "reparar l'escletxa entre el nord i el sud del planeta". "Apostem per un món millor, un món més just i on es reparin les grans desigualtats", ha afegit, convençut que tots els partits podran arribar a acords en aquest sentit perquè comparteixen aquests objectius.

Amb tot, i un dia després que PP i Cs hagin pactat el govern andalús amb el suport de Vox, el conseller també ha cridat a no deixar que prosperin els moviments que es basen en "la insolidaritat i l'exclusió" i que volen acabar amb la cooperació al desenvolupament. En contraposició a les propostes de l'extrema dreta, Bosch ha reivindicat el compromís solidari de la Generalitat malgrat -ha insistit- els efectes del 155 i la manca de sobirania respecte l'estat espanyol, i ho ha exemplificat amb l'oferta que el Govern va fer la setmana passada a dos vaixells amb migrants a bord perquè amarressin a ports catalans.

Bosch ha arrencat la seva intervenció reivindicant el "llegat" de l'exconseller Raül Romeva, el qual -ha recordat- va "fundar" el departament d'Exteriors i ara es troba en presó preventiva. Romeva va ser cessat amb l'aplicació del 155, un article que "encara es percep al departament d'Exteriors", ha destacat el conseller, afegint: "Moltes de les coses que explicaré han vingut marcades per aquells mesos d'extrema excepcionalitat i irregularitat".