Bou anuncia una querella contra Torra si els CDR impedeixen el consell de ministres

El candidat popular a l'alcaldia de Barcelona, Josep Bou, es querellarà contra el president Quim Torra si els CDR impedeixen la celebració del consell de ministres. L'alcaldable ha recordat que durant la celebració del primer aniversari de l'1-O Torra va encoratjar els CDR a pressionar i, per tant, considera que si paralitzen la ciutat divendres, el president de la Generalitat en serà el responsable com a instigador dels aldarulls. "Torra és el líder dels CDR, és la persona que en vigílies l'1 d'octubre del 2018 els va encoratjar en la seva activitat il·legal, violenta i revolucionària", ha subratllat. El candidat popular ha recordat que l'article 503 del Codi Penal preveu penes de 2 a 4 anys de presó per a aquells que impedeixin o obstaculitzin la celebració del consell de ministres.

Bou ha opinat que els barcelonins no poden estar segrestats pels CDR i l'atzar dels seus capritxos encoratjats pel Govern i tolerats per uns Mossos de braços plegats. "No val que només s'ocupin de la seguretat i la mobilitat dels barcelonins el dia que ens visita el president del govern. El govern d'Espanya ha d'exigir a la Generalitat que aquesta llibertat de moviments estigui garantida tots els dies de l'any i, per tant, si Torra i Buch no permeten als Mossos fer la seva funció s'han de prendre altres mesures com l'aplicació de la llei de seguretat nacional o l'article 155 de la Constitució", ha sentenciat en una entrevista a RNE.

Finalment Bou ha rebutjat les declaracions de l'alcaldessa Ada Colau, en què ha demanat que no es militaritzi Barcelona. "Colau no té clares les prioritats, una alcaldessa ha de tenir com a principal objectiu garantir la llibertat dels ciutadans, el seu dret a moure's, a anar a treballar, a anar a l'escola, i ha de fer tot el possible perquè això sigui així", ha denunciat abans de concloure que "sempre està més a prop del separatisme que de les necessitats reals dels barcelonins".