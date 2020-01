Josep Bou: "Va ser un error posar Álvarez de Toledo de candidata, aquí la gent vol catalans"

El regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona Josep Bou no s'ha mossegat la llengua a l'hora de criticar el rumb que ha pres el partit que representa en una entrevista a Ràdio 4 . Per a Bou, els populars es van equivocar en les últimes eleccions generals escollint Cayetana Álvarez de Toledo com a cap de llista per Barcelona perquè no és catalana: "Va ser un error posar de candidata Cayetana Álvarez de Toledo ", ha assegurat. Després de confessar que l'aprecia, Bou ha conclòs que Álvarez de Toledo podria haver sigut candidata per altres circumscripcions amb més èxit. "Per Ciudad Real o Toledo sí, però aquí no, aquí la gent vol catalans", ha sentenciat, abans de demanar al seu partit que "no sigui populista sinó popular" i que "convenci i vengui el producte".

Tampoc ha descartat plegar abans d'acabar el seu mandat per la falta de suport de la direcció. "Necessito que el partit em doni suport. Si no ho fa, ja veurem què faig". Malgrat que ha revelat la seva intenció de seguir a l'Ajuntament: "Jo soc regidor, tinc 37.000 vots i això és meu", ha recalcat Bou, que no és militant de la formació i que va liderar la llista com a independent.

Sobre la situació actual a Catalunya, Bou ha assegurat que les relacions familiars s'estan ressentint fruit del Procés: "Tinc més de cent cosins i no ens parlem, sort que som gent educada". Una situació que també s'ha traslladat en els forns que dirigeix: "A la meva empresa, uns per aquí i els altres per allà". També ha denunciat que al seu negoci li han fet "un boicot espectacular" i que "han entrat fins i tot a pintar llaços grocs".

Pel que fa a l'aprovació dels pressupostos, Bou ha considerat que JxCat i ERC "han fet un intercanvi de cromos", i s'ha mostrat sorprès perquè "Junts per Catalunya són més de dretes que l'aixeta d'aigua freda". El regidor popular ha lamentat la pujada d'impostos i ha exigit que els que ingressen menys de 25.000 euros bruts l'any no paguin IRPF.