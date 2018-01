Boya (CUP) demana al Suprem que anul·li l'amplicació de causa de l'1-O contra ella, Mas i Rovira

La fins ara presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, ha presentat un recurs davant el Suprem demanant que anul·li la decisió del jutge Pablo Llarena d'ampliar la causa per rebel·lió contra ella, l'expresident de la Generalitat Artur Mas i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, entre d'altres.

En el recurs de súplica, a què ha tingut accés Efe, l'advocat de Boya demana la nul·litat de l'acte del 22 de desembre de Llarena que ampliava la investigació pel procés independentista a diverses persones, entre elles també a l'exportaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, i la presidenta de l'Associació de Municipis per a la Independència (AMI), Neus Lloveras. En el seu escrit, Llarena explicava que els fets que s'investiguen s'han pogut desenvolupar sota la direcció i coordinació d'un conjunt de persones entre els quals es trobarien els presidents i portaveus dels grups parlamentaris independentistes del dissolt Parlament de Catalunya, així com els presidents i secretaris generals dels partits polítics independentistes i la presidenta de l'AMI.

La defensa de Boya demana ara que s'anul·li aquesta resolució perquè considera que vulnera els drets a la defensa i a un judici equitatiu, ja que no informa els nous investigats dels fets que se'ls imputen amb prou detall. "La informació que ha de donar-se a qui s'atribueixi un fet punible en el moment de comunicar-li l'esmentada circumstància exigeix que s'inclogui una descripció d'aquells fets en els quals es funda la seva condició de sospitosa, la naturalesa i la tipificació de la infracció penal i la seva participació en els mateixos", diu el lletrat, que creu que l'acte de Llarena no compleix amb aquesta condició.

En el cas de Boya, destaca que no descriu els fets pels quals la considera sospitosa, sinó que relata una sèrie d'antecedents en els quals no es fa referència a ella i es limita a ubicar-la en reunions que suposadament van servir per idear el procés de ruptura, en el qual va prestar presumptament el seu suport polític al Parlament.

Per a l'advocat, és "impossible extreure del contingut de l'acte els elements fàctics en els que es funda la imputació, la naturalesa i la tipificació de la infracció penal que se li atribueix i la seva concreta participació en els fets", i més quan, destaca, no existeix cap denúncia o querella contra ella. En el recurs, afirma que la seva imputació és "merament formal" i no està fonamentada, cosa que compromet "greument" el seu dret a la defensa i posa "clarament en entredit des del seu inici el caràcter equitatiu que ha de tenir el procés penal".