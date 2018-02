Boya va defensar l'1-O al Suprem com "la via democràtica" davant del "mur" de la Constitució

Un dia després de declarar al Tribunal Suprem, l'exdiputada de la CUP Mireia Boya ha explicat aquest dijous alguns dels detalls de les seves explicacions al magistrat Pablo Llarena, les preguntes del qual van ser les úniques que va respondre. En dues entrevistes a Catalunya Ràdio i TV3, ha afirmat que va defensar l'1-O com "la via democràtica" per "dirimir el conflicte entre Catalunya i Espanya" quan la Constitució s'ha convertit en un "mur", subjecte a una "determinada interpretació" per part dels poders de l'Estat.

Com ja va transcendir dimecres, Boya ha insistit que va declarar que de proclamar la República "estava convençuda que era una decisió política que podia ser efectiva", però que després "la realitat ho ha desmuntat". "Vaig dir [a Llarena]: si llegeix el meu programa electoral, avalat per la Junta Electoral i pel què la gent ens va votar, allà ho diu molt clar: nosaltres volem construir una República", ha afirmat.

Boya no creu que aquest aval de la unilateralitat perjudiqui les estratègies de la resta d'investigats a la causa: "Es pot mantenir perfectament l'altra via de defensa", ha dit, afegint: "Les diputades de la CUP vam votar la DUI perquè fos efectiva [...] Jo no sé què pensava la Pascal o la Rovira en aquell moment, potser no estaven tan convençudes que fos efectiva i la van votar per compromís o simbolisme".

Pascal, per exemple, assegura aquest dijous -quatre dies abans de declarar- en una entrevista a 'La Vanguardia' que la declaració unilateral d'independència "va ser una declaració d'intencions sobre com alguns creiem que ha de ser el futur polític [...] va ser un acte simbòlic sense conseqüències juridicolegals". El que sí que va deixar molt clar Boya a Llarena és que l'independentisme ha defensat en tot moment "la no violència com a estratègia política", i li va dir que està molt "equivocat" si creu que el que va passar el 20-S davant la seu de la conselleria d'Economia o de la CUP era violència.

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha reaccionat aquest dijous a la declaració de Boya al Suprem, apuntant que "està bé que es digui la veritat davant els jutges". Al seu parer, la declaració de Boya prova que "hi ha una base" per afirmar que "hi havia un objectiu molt clar, una estratègia i una organització que tenia la finalitat de cometre un delicte". "Si el que diu Boya és veritat, posa sobre la taula realitats que fins ara no s'havien plantejat", ha reblat després de la inauguració d'una jornada de formació per a forces i cossos de seguretat a Barcelona.

Tot i que el jutge no va enviar Boya a la presó de manera preventiva, l'exdiputada cupaire ha dit que acceptava que podia passar i que, de fet, va ser una "sorpresa" que no se li imposessin mesures cautelars. En aquest sentit, i després d'agrair totes les mostres de suport de les últimes hores, ha dit que no està "contenta" perquè encara hi ha persones tancades o a l'exili: "Estem fent de l'excepció una cosa que no ho hauria des ser: la llibertat".

Gabriel prepara la defensa i farà una roda de premsa properament

Boya ha dit que la també exdiputada de la CUP Anna Gabriel "està preparant la seva defensa amb el seu advocat" -està citada a declarar el pròxim dimecres, 21 de febrer- i ha assegurat que properament farà una roda de premsa per explicar com afronta la seva citació al Tribunal Suprem. Boya no ha confirmat, però, si Gabriel es troba en aquests moments a Catalunya. Ja fa dies que algunes informacions especulen que ha marxat a l'estranger, tot i que mai s'ha arribat a confirmar aquest extrem