Boye: "Puigdemont tornarà a Catalunya en un espai de temps raonable"

L’advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha augurat avui que l'expresident no trigarà gaire temps a tornar a Catalunya després que ahir el jutge Pablo Llarena va rebutjar-ne l'extradició per malversació i va retirar les euroordres contre els líders independentistes. "Creiem que Carles Puigdemont podrà tornar a Catalunya en un espai de temps raonable, no s’haurà d’esperar 20 anys, perquè estem treballant en aquesta via", ha apuntat Boye, que ha explicat que "l’estratègia jurídica d’internacionalització va en aquesta línia, perquè torni d’on no hauria d’haver sortit mai". "Serà abans del que molts esperen", ha pronosticat l'advocat sense fixar una data per al possible retorn. Tot i que ha remarcat que no seria d'aquí a 20 anys, quan prescriuen els delictes de rebel·lió i sedició pels quals encara està acusat a Espanya.

En una entrevista a 'El món a RAC1", l'advocat ha confirmat que Puigdemont abandonarà aviat Alemanya i es traslladarà a Brussel·les, on es va exiliar abans de ser detingut al país veí, després que ahir el seu advocat belga, Paul Bekaert, revelés que l'expresident li va comunicar via telefònica la intenció de tornar a la casa on vivia a Waterloo. Després de subratllar que “Carles Puigdemont és un home lliure” i que "només no ho és a Corea del Nord", l’advocat s’ha mostrat convençut que "les coses canviaran aviat”. Per a Boye, la retirada de totes les euroordres demostra que l’estat espanyol no és un país democràtic i que Puigdemont i la resta d’exiliats són "persones lliures" a la resta de la UE. "Poden anar per tot el món però la nostra recomanació és que els polítics no surtin de l’espai europeu", ha afegit.

L’advocat també ha comentat que França queda fora de la recomanació "perquè té unes peculiaritats legislatives de cooperació amb Espanya". "No li recomanaria que anés a França. N'hem parlat molt i creiem que hi ha una llibertat de moviments bastant àmplia, però a França es donen unes peculiaritats en matèria de cooperació amb Espanya i creiem que no cal arriscar-se", ha afegit. Boye també ha admès que creia que Llarena no es quedaria de braços plegats. “El jutge Llarena tornarà a emetre una euroordre quan tingui la sentència condemnatòria del Suprem, per tornar-ho a intentar a tots els països". El lletrat també ha remarcat que no caldrà que Puigdemont torni a territori espanyol si li caduca el DNI o el passaport, com anticipaven ahir alguns mitjans. "Tots els països tenen l’obligació de documentar els que quedin indocumentats, no és un problema que li caduqui el DNI o el passaport", ha sentenciat.