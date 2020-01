Boye, sobre una inhabilitació de Torra: "Si hi ha una condemna ferma i el Parlament l'executa, ell l'acatarà"

L'advocat Gonzalo Boye ha insistit aquest dissabte que Quim Torra continua sent president de la Generalitat i diputat al Parlament, però ha reconegut que el president obeiria una possible inhabilitació en cas d'una sentència definitiva. "Si hi ha una condemna ferma i el Parlament l'executa, ell l'acatarà. Sempre ho ha tingut molt clar i mai ha dit el contrari", ha afirmat Boye al programa El suplement, de Catalunya Ràdio. "El que passa és que una cosa és això i l'altra que robin a l'àrbitre, s'enduguin la pilota i no permetin jugar la resta del partit, que és el que pretén fer la JEC", ha criticat l'advocat de Quim Torra.

En paral·lel, Boye ha reiterat que la Junta Electoral Central (JEC) "no és un òrgan competent per inhabilitar un president autonòmic". "Si posem el mateix escenari en una altra comunitat autònoma, hi hauria consens que el que ha passat amb Quim Torra és una barbaritat", ha assenyalat l'advocat, que ha avisat la JEC i el Suprem. "Emetre credencials indegudes és delicte. Tinc l'ordre de Torra d'anar fins al final", ha manifestat Boye. A banda, l'advocat ha recordat que la llei estableix que per ser escollit president s'ha de ser diputat, però no diu res sobre si ho pot seguir sent un cop ja no és membre de la cambra. "L'única cosa en què estem d'acord la JEC, la JEP i nosaltres és que el càrrec de diputat al Parlament és una condició per ser president, però no per continuar sent president –ha puntualitzat Boye–. L'únic que tenim aquí és un acte subversiu per part de la JEC".

Per la seva banda, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha sigut menys taxativa a l'afirmar que Torra acataria una condemna ferma d'inhabilitació –"No em correspon a mi: respecte màxim a la seva decisió"–, però sí que ha volgut deixar clar que no reconeix la resolució de la Junta Electoral Provincial (JEP) de deixar vacant l'escó del president: "La llista de JxCat no correrà en cap cas. Torra és diputat", ha sentenciat Budó als micròfons de RAC1.

"La JEC no té competència per retirar cap acta de diputat. No estem desobeint perquè no tenen atribucions per treure la condició de diputat a ningú, estem posant una evidència sobre la taula", ha continuat la consellera de la Presidència. "El que va fer ahir la Junta Electoral Provincial no té cap recorregut", ha puntualitzat Budó, que també ha posat la mà al foc i ha assegurat que Torra estarà present al ple del Parlament dels pròxims 22 i 23 de gener. "Ahir mateix el president Torrent va garantir els seus drets polítics", ha recordat la portaveu del Govern. "Els serveis jurídics de la Generalitat estan preparats per a possibles noves denúncies contra el president i per presentar al·legacions per la condemna del TSJC", ha avançat Budó, que ha lamentat que "constantment hem de defensar les institucions catalanes".

Sobre la trucada entre Pedro Sánchez i Quim Torra, la consellera de la Presidència ha assenyalat que només va ser un primer pas i que ara "cal una trobada prèvia entre presidents" per començar el diàleg i una taula de negociació entre governs. "El més important és que els dos presidents es trobin, el lloc és igual, a Madrid o a Barcelona, no hi ha cap problema", ha reflexionat en veu alta Budó. La portaveu del Govern ha descartat igualment que una convocatòria d'eleccions anticipades –abans d'acabar el 2020– estigui sobre la taula i sí que ha assegurat que la voluntat de l'executiu és aprovar els pressupostos "a finals de gener". "Si això passa, els nous comptes de la Generalitat podrien ser efectius pels volts de l'abril", ha conclòs Budó.