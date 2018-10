Boye diu que el judici dels presos polítics al Suprem "ha de ser el trampolí" per guanyar a Europa

L'advocat que coordina la defensa dels independentistes catalans exiliats a Europa, Gonzalo Boye, creu que la col·laboració entre tots els lletrats de les defenses és clau per aconseguir absoldre tots els polítics processats i demostrar que no van cometre cap delicte. En una entrevista amb l'ACN, Boye defensa que l'exili va ser "una bona idea" per aconseguir "victòries judicials" que, segons ell, han beneficiat els processats pel Suprem. Alhora, creu que el judici al Suprem els mesos vinents "ha de ser el trampolí per guanyar" el recurs i el judici posterior als tribunals europeus. Sobre l'estada de l'expresident Carles Puigdemont a l'estranger, l'advocat considera que el líder de JxCat sempre s'ha mostrat "tranquil" i confiat, a més de "conscient" del "paper històric" que ha de jugar, fins i tot quan va ser arrestat i empresonat a Alemanya.

En una entrevista coincidint amb el primer aniversari de la marxa a Brussel·les d'una part del govern Puigdemont, Boye defensa que les estratègies legals dels empresonats i els exiliats "són absolutament complementàries" i que "a fora no s'ha fet res que no estigui pensat per reintroduir-ho al procediment i a la situació dels presos" a Espanya. De fet, Boye assegura que si s'hagués tractat simplement d'evitar una entrega dels exiliats, se'ls podria haver enviat "a països sense tractat d'extradició", i no a estats de la Unió Europea i Suïssa. L'advocat, que va ser en primer lloc contactat per Jaume Asens per assessorar en l'estratègia internacional i va recomanar Christophe Marchand com a advocat de Comín i Serret, rebutja els comentaris dels que diuen que Oriol Junqueras i els altres vuit presos estan tancats perquè Puigdemont i la resta "van fugir".

"Com a excusa de mal pagador es diu que tenen risc de fuga, perquè els altres van marxar, però això és una fal·làcia jurídica perquè les mesures cautelars s'adopten segons cada persona", afirma. Boye, de fet, està convençut que, sense exili, ara mateix "tots serien en presó preventiva" i cap n'hauria sortit. L'advocat explica que amb un dels seus clients, el diputat i exconseller d'ERC Toni Comín, sempre ha parlat de l'estratègia judicial europea com una operació de "rescat" als presos.

"No és ràpid, genera angoixa a la gent empresonada, però sempre cal tenir un pla B. I si el judici no surt bé? I si la sentència ja està feta? El judici ha de ser el trampolí per guanyar el següent", a Europa, al Tribunal Europeu de Drets Humans o al Tribunal de Justícia de la UE, explica. Per a Boye, el judici al Suprem és "una baralla a fons" que s'ha d'intentar guanyar, però també cal afrontar "tenint present" que no es poden "tancar les portes a un èxit posterior". "No és possible plantejar un bon recurs a Estrasburg que no estigui sustentat en el que no s'ha fet al judici" del Suprem, remarca.

Boye parla de "coordinació al mil·límetre" entre les diverses defenses a escala internacional, encapçalades per ell mateix, pel que fa a les euroordres, i també pel britànic Ben Emmerson, que s'ha encarregat de les qüestions més relacionades amb els recursos a les Nacions Unides, com el Comitè de Drets Humans i el de Detencions Arbitràries. En l'equip internacional també han treballat Marchand i Paul i Simon Bekaert, a Bèlgica, els alemanys Wolfgang i Sören Schömburg i l'escocès Aamer Anwar, entre d'altres. "Els col·legues europeus al principi eren incrèduls, però passen de la sorpresa a la ràbia. Els sembla inaudit que en un estat de la Unió Europea es tinguin aquestes concepcions", explica Boye sobre com ha funcionat la instrucció i tot el procés a Espanya, i la visió dels seus companys estrangers arran de les peticions d'extradició.

La detenció de Puigdemont

Gonzalo Boye recorda durant l'entrevista amb l'ACN la detenció i l'empresonament de l'expresident Carles Puigdemont, de qui diu que no deixa res "a la improvisació". "La defensa a Alemanya, com altres escenaris, estava preparada des d'abans", explica l'advocat, que ja havia elaborat per als polítics a l'exili un document detallat amb cinc països i l'escenari de com podia anar un procediment judicial allà. L'alemany n'era un.

"El 25 al matí, a les 11.19 hores, em truca Puigdemont i no em diu que l'han detingut. Li dic: 'Tot bé?' I ell em diu: 'Sí, sí, soc amb uns policies alemanys'. I em passa per telèfon els policies", recorda Boye. El lletrat va nomenar Wolfgang Schömburg com a advocat de Puigdemont –a qui ja havien contactat preveient un escenari com aquell– i va demanar el telèfon de la petita comissaria on enviarien l'expresident. "Vaig parlar amb ell, li vaig explicar la situació i estava molt tranquil, sempre ho ha estat, és coneixedor del paper històric que ha de jugar i no hi havia sorpreses en aquest sentit", afegeix Boye.

"Entenc que veure el president legítim de la Generalitat detingut i empresonat és un cop dur a Catalunya, però a nosaltres se'ns va encarregar d'operar el pacient, i no ens podíem posar nerviosos, havíem de manejar els instruments que teníem i estar tranquils", recorda l'advocat, que diu que Puigdemont era conscient que podia passar uns quants dies a presó. "Li vaig recordar que Alemanya estava preparada, que passaria una mala estona, però que estigués tranquil. Ell irradiava tranquil·litat", reitera.

Boye, que ja ha treballat en la defensa dels polítics a l'exili en dues euroordres, està convençut que n'arribarà una altra. "Crec que serà després de la sentència. No hi ha problema, l'estem esperant", afirma Boye, que tot i això diu que estan "preparats" per fer front a una nova demanda d'extradició "en qualsevol moment". "No hi ha improvisació. Puigdemont és tremendament responsable i les coses no s'improvisen", diu en referència als viatges a l'exterior de l'expresident. Per a Boye, els "països a evitar" per l'expresident són principalment "França i Portugal", perquè tenen acords amb Espanya per la "persecució en calent" de l'època d'ETA. "Jurídicament tindríem menys marge de defensa", admet. Amb tot, Boye creu que els seus clients no s'estaran tota la vida a l'exili. "Esclar que tornaran. Cal una feina jurídica que trigarà un temps, però sens dubte no trigaran 20 anys, com alguns auguren, a tornar", afirma. I conclou: "Tornaran quan s'acabi la feina jurídica, i ho faran com a persones lliures".