Boye creu que la sentència contra els presos polítics serà condemnatòria, però que els exiliats tornaran aviat

"No hi ha dubte que la sentència serà condemnatòria. Aquest no és un judici just i en un judici injust només es poden esperar sentències injustes", ha dit l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, en una entrevista a RAC1, en referència al judici dels presos polítics que se celebrarà a l'octubre. Preveu que "el delicte de rebel·lió i/o el de sedició estaran molt presents en la sentència" perquè l'estratègia del Suprem "consisteix a establir que plantejar un referèndum d’autodeterminació és un delicte a Espanya, encara que el Codi Penal no ho diu".

L'advocat creu que Llarena està esperant aquesta sentència per "omplir-se d’arguments" i demanar una tercera euroordre contra Puigdemont i la resta d'exconsellers. "Tots tenim clar hi haurà una tercera euroordre", ha concretat. Ara bé, ha reiterat que els exconsellers exiliats podran tornar aviat "com a persones lliures que són", tot i que encara no poden parlar de terminis. "Hem preparat una línia de defensa complexa que permetrà que tornin molt abans del que hi ha gent que desitja", ha assegurat.

Boye també ha parlat del judici de Llarena davant la justícia belga, arran de la demanda civil que han presentat Puigdemont i els exconsellers exiliats. "No sabem si Llarena compareixerà o no el dia 4, això determinarà el procediment", ha explicat. També ha denunciat que el CGPJ li hagi donat empara perquè es trobava fora de termini. "Això es una irregularitat com una catedral que exposarem a Bèlgica", ha denunciat, i ha explicat que "a altres jutges per un dia els han denegat l’empara".