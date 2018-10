Buch respon a la CUP que no dimitirà i insta els anticapitalistes a dir si avalen la violència

Miquel Buch ha respost aquest dimecres a les peticions de dimissió de la CUP que no té intenció de deixar el càrrec, i ben al contrari, ha demanat al grup anticapitalista si "avala" la violència de dissabte, amb la manifestació de la policia i la de signe contrari al centre de Barcelona, i del dilluns, un cop acabada la manifestació dels CDR per commemorar l'1-O, davant del Parlament. "Jo no penso dimitir", ha afirmat el conseller d'Interior en una entrevista a 'El Punt Avui TV', i ha reclamat a la CUP que digui si ha "trencat" el que ha anomenat "esperit d'unitat a favor de la democràcia" per anar a "buscar altres coses". La CUP ha demanat la dimissió de Buch per les càrregues policials contra manifestants independentistes.

Buch ha assegurat que no pensa deixar el càrrec perquè dissabte es va "garantir" que no hi hagués una "batalla multitudinària" que "ens hagués fet anar enrere". I ha estat aleshores que, sense citar la CUP, ha afirmat que "el que ha d'explicar algú és si avala aquesta violència", en referència als enfrontaments de manifestants contra els Mossos tant dissabte com dilluns.

El conseller d'Interior ha opinat que "sempre hi ha hagut gent violenta", però ha afegit que "fins ara" el moviment independentista havia aconseguit "apartar-los". Per això ha reclamat a la CUP si, ara que tornen a sortir els grups violents, pensen que "aquest és el camí". Tal com va anunciar el president de la Generalitat, Quim Torra, Buch compareixerà al Parlament per donar explicacions dels darrers dispositius de Mossos.